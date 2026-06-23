Gobierno de EEUU no puede impedir que cupones de alimentos se usen para comprar golosinas: jueza

ARCHIVO – Un letrero de información sobre el programa SNAP en una gasolinería de Riverwoods, Illinois, el 1 de noviembre de 2025. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo) AP

El fallo frena las restricciones que ya están vigentes o previstas en 23 estados para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), financiado por el gobierno federal y administrado por los estados. El gobierno del presidente Donald Trump no ha dicho si apelará ante un tribunal superior.

La jueza federal de distrito Amy Berman Jackson, con sede en Washington y nominada al cargo por el expresidente Barack Obama, señaló en su opinión que el fallo se debió a que el gobierno federal no siguió su propia definición de “alimento”. Aclaró que no era un pronunciamiento sobre si las restricciones son una buena idea.

“Los demandados federales y los estados pueden tener un deseo genuino de mejorar la salud de los hogares que reciben SNAP alentando elecciones saludables en la tienda, y pueden tomar medidas legales para alcanzar esos objetivos”, escribió. “Pero lo que no pueden hacer es violar la ley y sus propias regulaciones al mismo tiempo”.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., han alentado a los estados a limitar qué se puede comprar con la ayuda alimentaria como parte de la campaña “Make America Healthy Again” (“Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable”).

Sostienen que los refrescos y los caramelos alimentan las epidemias de obesidad, diabetes y enfermedades crónicas, y que retirarlos de la lista fomentaría elecciones de alimentos más saludables.

Hasta ahora, el Departamento de Agricultura ha autorizado a 23 estados que impongan restricciones. Algunas ya se han aplicado, mientras que está previsto que otras entren en vigor en los próximos meses y años.

Al menos un estado que tenía previsto limitar la compra de refrescos y caramelos cambió de rumbo a principios de este año. La junta de servicios humanos de Colorado votó en contra de implementar la prohibición tras una audiencia realizada en marzo, en la que beneficiarios de SNAP y defensores afirmaron que las personas enfrentarían estigmas si por error intentaban usar los beneficios en artículos prohibidos. También indicaron que las reglas eran confusas porque habrían permitido comprar bebidas con al menos un 50% de jugo de frutas o verduras, pero no aquellas con menos.

Aunque los objetivos son similares, las reglas exactas varían según el estado. Algunos querían prohibir las bebidas azucaradas y los caramelos, mientras que otros solo buscaban prohibir las primeras.

Beneficiarios de SNAP en Colorado, Iowa, Nebraska, Tennessee y Virginia Occidental presentaron una impugnación legal a la prohibición de caramelos y refrescos, que incluye artículos como bebidas deportivas en algunos estados.

La jueza dice que el gobierno ignoró una definición de alimento

Jackson indicó que el principal error legal al restringir lo que se podía comprar con los beneficios de SNAP se debió a que contradecía la definición de “alimento” establecida por el Congreso.

Según la ley, los beneficios de SNAP —antes conocidos como cupones de alimentos— pueden utilizarse para “cualquier alimento o producto alimenticio para consumo en el hogar, excepto bebidas alcohólicas, tabaco, alimentos calientes o productos alimenticios calientes listos para consumo inmediato”.

El gobierno puede eximir ciertos requisitos, pero limitar el uso de los beneficios para mejorar la nutrición no figura como una razón para hacerlo. Sin embargo, cuando los estados pidieron al Departamento de Agricultura que les permitiera restringir compras, sus solicitudes incluyeron el uso de definiciones alternativas de “alimento”.

Puede que esta no sea la última palabra

Rollins sugirió en redes sociales que el gobierno “seguirá luchando para hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable”, aunque no dijo directamente si habrá una apelación. Rollins afirmó que “una jueza activista acaba de bloquear nuestra restricción de sentido común sobre el uso de los beneficios de SNAP para refrescos y comida chatarra”.

El caso es una de las decenas de impugnaciones a políticas del gobierno de Trump que dependen de si el gobierno tiene autoridad para cambiar políticas sin aprobación del Congreso.

Aunque se trata de un gran programa que ayuda a casi 39 millones de estadounidenses —aproximadamente 1 de cada 9— a comprar alimentos, SNAP normalmente mantiene un perfil relativamente bajo. Eso ha sido distinto desde que Trump regresó al cargo el año pasado.

Bajo su amplia ley fiscal y de políticas firmada el año pasado, más beneficiarios están sujetos a requisitos de trabajo y se exige a los estados que paguen una mayor proporción de los costos administrativos, y podrían tener que asumir costos de beneficios si sus tasas de error son demasiado altas.

El año pasado, durante un cierre del gobierno, los tribunales impidieron que la administración suspendiera los beneficios. Mientras tanto, Rollins ha dicho que existe un fraude generalizado en el programa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP