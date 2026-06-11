Gobierno dominicano impulsa medidas fiscales para contrarrestar impacto del alza del petróleo

El gobierno del presidente Luis Abinader destina semanalmente subsidios a los combustibles para no transferir los precios reales de estos productos a la población y evitar una escalada inflacionaria.

En lo que va de año, el gobierno ha destinado en subsidios para los combustibles unos 350 millones de dólares, lo que representa una carga para la economía del país caribeño, y estima que necesitaría unos 400 millones de dólares más para el resto del año si el precio del barril del WTI de Texas se mantiene entre 90 y 100 dólares.

“La situación actual exige decisiones responsables para preservar la estabilidad, reducir las presiones de endeudamiento y evitar que la población más vulnerable sufra desproporcionadamente por una crisis internacional que no creamos nosotros”, manifestó el ministro de Hacienda y Economía dominicano, Magín Díaz, al anunciar las medidas que entrarían en vigor en enero de 2027.

El partido oficialista tiene la mayoría en ambas cámaras del Congreso, por lo que se espera la aprobación de esta iniciativa.

Díaz subrayó que lo que el oficialismo propone permitirá "seguir moderando los traspasos de los precios internacionales a los precios domésticos de combustibles y electrodomésticos”.

Sin embargo el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) lo cuestionó sugiriendo que el gobierno debe corregir la informalidad en la economía y ampliar la base tributaria sin afectar a los que ya pagan sus impuestos correspondientes.

“Existe una importante oportunidad para fortalecer la sostenibilidad fiscal ampliando la base tributaria, reduciendo los espacios de evasión e informalidad y corrigiendo situaciones de competencia desleal que hoy colocan en amplia desventaja a miles de empresas y trabajadores que cumplen plenamente con sus obligaciones fiscales, laborales y regulatorias”, dijo el CONEP en un comunicado.

Para recaudar el equivalente a entre 700 y 900 millones de dólares más, el gobierno dominicano busca aumentar el Impuesto Sobre la Renta hasta un 30% y durante tres años a las grandes empresas que ganen más de 17 millones de dólares anualmente e incrementar el impuesto a los cheques y transferencias electrónicas de 0,15% a 0,20%.

Además, crear un impuesto para cigarrillos electrónicos y aumentar los que se aplican a los casinos y juegos de azar.

También propone cobrar tributos a las importaciones de los contribuyentes informales y fiscalizar las bebidas alcohólicas, cigarrillos y combustibles.

En tanto que para aliviar las finanzas de los más pobres exonerará de impuestos los salarios mensuales que sean inferiores a los 680 dólares y eliminará un pago anticipado de tributos que realizan las microempresas.

Se calcula que el 17 % de los 11,6 millones de habitantes del país vive por debajo del umbral de la pobreza.

FUENTE: AP