Gobierno del Reino Unido condena protestas antiinmigrantes en puertos

Cientos de manifestantes, muchos vestidos con ropa oscura y el rostro cubierto, se enfrentaron el domingo a la policía en Portsmouth mientras trataban de impedir que los botes salvavidas llevaran a los migrantes a tierra. Posteriormente intentaron bloquear el paso de los autobuses que transportaban a los recién llegados hacia un centro de tramitación para solicitantes de asilo.

La policía investiga posibles agresiones a un pequeño número de agentes que resultaron heridos y daños a vehículos oficiales, informó la Policía de Hampshire y de la Isla de Wight.

"El desorden de cualquier tipo jamás será tolerado y quienes crucen la línea de una protesta pacífica hacia la ilegalidad enfrentarán todo el peso de la ley”, afirmó Sarah Jones, ministra de Policía.

La protesta en Portsmouth se produjo un día después de que cientos de manifestantes con el rostro cubierto bloquearon el sábado las carreteras que conducen a Dover, el puerto de ferris más concurrido del Reino Unido, provocando un caos vial y de traslados de viajeros y de vehículos de carga que se dirigían a Francia.

Ambos grupos parecían estar encabezados por Daniel Thomas, aliado del veterano activista de extrema derecha Stephen Yaxley-Lennon, más conocido como Tommy Robinson.

Gobiernos del Reino Unido han tenido dificultades para impedir que las personas —más de 40.000 el año pasado— realicen el peligroso trayecto a través de una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. El asunto ha sido presentado como una crisis por algunos políticos, entre ellos Nigel Farage, del partido de derechista Reform UK.

El gobierno del primer ministro Andy Burnham afirma que el refuerzo de la cooperación policial entre Reino Unido y Francia ha ayudado a reducir en más de un 40% el número de personas que han hecho la travesía, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Farage se expresó a favor de una protesta pacífica, pero criticó al grupo por vestir como paramilitares.

Thomas, fundador de Patriot Platform, defendió el hecho de que los manifestantes llevaran el rostro cubierto. Sostuvo que los “hombres de clase trabajadora” no buscaban intimidar a nadie, pero no quieren que se les “etiquete como de extrema derecha”.

La embarcación que llegó a Portsmouth había salido el domingo desde Normandía, muy al oeste de las playas cercanas a Calais desde donde se ha producido la mayor parte de las salidas, lo que supone un viaje mucho más largo y peligroso. Las autoridades dijeron en un principio que unos 140 migrantes viajaban a bordo, pero Jones informó posteriormente al Parlamento que el navío transportaba a aproximadamente 120 personas.

Un portavoz de la Agencia Marítima y de Guardacostas de Reino Unido indicó que en la operación para llevar a los migrantes a tierra participaron botes salvavidas, un helicóptero de guardacostas y un avión.

Ocho embarcaciones cruzaron el canal el domingo con 625 migrantes al Reino Unido, informó el Ministerio del Interior.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP