Gobierno conservador de Eslovenia revierte veto de entrada a Netanyahu y otras medidas contra Israel

El primer ministro de Eslovenia, Janez Jansa, llega para asistir a la cumbre UE-Balcanes occidentales en Tivat, Montenegro, el viernes 5 de junio de 2026. (AP Foto/Risto Bozovic) AP

El gobierno del primer ministro populista Janez Jansa también levantó la prohibición de importaciones procedentes de asentamientos judíos y puso fin a un embargo sobre la exportación y el tránsito de armas y equipo militar hacia y desde Israel, informó la agencia oficial de noticias STA.

El gobierno de Jansa asumió el cargo a principios de este mes tras las elecciones parlamentarias celebradas en marzo. Jansa ha manifestado que buscaría mejorar los lazos con Israel, en contraste con las políticas de su predecesor, Robert Golob.

En el mandato de Golob, Eslovenia fue uno de los críticos más vehementes de Israel en la Unión Europea. La pequeña nación alpina reconoció un Estado palestino en 2024, antes de imponer en 2025 las prohibiciones de entrada al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y a Netanyahu.

Ben-Gvir también fue vetado por Francia el mes pasado. El político causó indignación mundial tras difundir un video en el que aparece burlándose de los activistas de una flotilla hacia Gaza que fueron detenidos por la policía israelí.

El nuevo gobierno esloveno señaló en un comunicado que eliminaría las medidas punitivas para abrir la comunicación política, reportó la agencia oficial STA. El Ministerio de Defensa indicó que el comercio de armas ya está suficientemente regulado por las leyes nacionales de defensa vigentes y por los criterios de la Unión Europea para la exportación de armamento, añadió el mismo reporte.

El diálogo político y la diplomacia discreta ayudarán a “fortalecer el papel de la República de Eslovenia en los esfuerzos por lograr una paz duradera en Oriente Medio”, afirmó el gobierno. Mencionó la “cooperación activa” por encima de “acciones que limitan y cierran los canales de comunicación directa”.

El año pasado, Eslovenia vinculó la prohibición de entrada para Netanyahu a una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional.

Poco después de asumir el cargo, el gobierno de Jansa retiró una bandera palestina del edificio gubernamental, lo que también marcó simbólicamente el cambio de política. La presidenta liberal de Eslovenia, Natasa Pirc Musar, izó entonces la bandera en el edificio de la presidencia.

También este mes, Israel anunció que abriría una embajada en Eslovenia. La embajada del país en Viena, la capital de Austria, había cubierto anteriormente los intereses diplomáticos de Israel en la vecina Eslovenia.

Jansa cumple su cuarto mandato en el cargo. El veterano político es admirador del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y fue un estrecho aliado del ex primer ministro populista de Hungría, Viktor Orbán, derrotado por amplio margen en las elecciones efectuadas en abril.

Las elecciones del 22 de marzo se vieron empañadas por acusaciones de influencia extranjera y corrupción. La población de alrededor de 2 millones de habitantes en la nación alpina está profundamente dividida entre liberales y conservadores.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP