americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Gobierno colombiano presenta al Congreso "ley de rescate económico" para evitar la "quiebra"

BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano presentó el jueves ante el Congreso un proyecto de ley de “rescate económico” que pretende superar la crisis fiscal que atraviesa el país con el recorte del gasto público, alivio económico para la población de menores ingresos, impuestos e incentivos para la inversión.

“El gobierno anterior nos dejó una bomba de tiempo y por eso presentamos la ley de rescate económico para salvar a Colombia de la quiebra, de perder 360.000 empleos y de entrar en recesión”, aseguró el vicepresidente José Manuel Restrepo ante la prensa en Bogotá.

Restrepo, exministro de Comercio y Hacienda, aseguró que el gobierno del progresista Gustavo Petro (2022-2026) dejó el país con un “sobreendeudamiento”, por lo que tres de cada 10 pesos del recaudo de impuestos se van a pagar la deuda.

“Hay que revisarla con calma... los colombianos no aguantan un impuesto más”, dijo el jueves a la prensa el presidente del Senado, Honorio Henríquez, aunque consideró “necesario” reducir costos del Estado.

Restrepo resaltó que el 70% del ajuste fiscal se hará en el Estado al recortar gasto en contratos, en salarios de entidades públicas —exceptuando a la Fuerza Pública— y racionalizando las compras del Estado, para evitar el “derroche”.

El proyecto de ley contempla dar por seis meses facultades especiales al presidente conservador Abelardo de la Espriella para fusionar o suprimir ministerios o departamentos, lo cual coincide con una de sus promesas de campaña.

La reducción del Estado sería de un 15% con las medidas de austeridad, según señaló la presidencia en un comunicado.

La iniciativa contempla devolver el Impuesto al Valor Agregado (IVA), una carga sobre el consumo que se paga al realizar compras cotidianas, que beneficiaría a 19 millones de colombianos que calcula son “los más pobres” por medio de una transferencia monetaria.

Sin embargo, las compras hechas en plataformas internacionales de comercio electrónico pagarían IVA sin importar el monto de la compra para “impulsar” el comercio de las empresas colombianas, explicó la presidencia. También contempla aumentar impuestos para los carros híbridos y eléctricos y las apuestas por internet.

Restrepo dijo que “el que más gana, el 10% más rico del país” tendrá que cumplir con sus obligaciones tributarias para ayudar a superar la crisis económica.

La iniciativa contempla una disminución del impuesto de renta para las empresas y un incentivo para el sector empresarial que haga “grandes inversiones y genere más empleos” con una rebaja en la renta.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
la miss grand international de nawat cae a un nuevo minimo historico: el retroceso supera el 20 % en el peor momento de la sesion

La Miss Grand International de Nawat cae a un nuevo mínimo histórico: el retroceso supera el 20 % en el peor momento de la sesión

Destacados del día

EEUU CONFIRMA EXPULSIÓN DE RICHARD TUR: diplomático cubano ya abandonó el país tras incidente en la ONU

EEUU CONFIRMA EXPULSIÓN DE RICHARD TUR: diplomático cubano ya abandonó el país tras incidente en la ONU

TRES AVERÍAS PARALIZAN LA TERMOELÉCTRICA GUITERAS EN CUBA: revelan cuánto tiempo estará fuera de servicio

TRES AVERÍAS PARALIZAN LA TERMOELÉCTRICA GUITERAS EN CUBA: revelan cuánto tiempo estará fuera de servicio

El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, muestra una fotografía de un medicamento durante un discurso el miércoles 28 de octubre de 2026, en la sede de Naciones Unidas. (AP Foto/Seth Wenig)

Bruno Rodríguez niega privilegios en Cuba mientras un estudio sitúa la pobreza extrema en el 94%

El presidente Donald Trump en un evento en la Casa Blanca en Washington el 5 de noviembre del 2025. (AP foto/Evan Vucci)

Economía de EEUU crece 3,4% en el tercer trimestre de 2026 y supera las previsiones del mercado

Richard Tur entra en la lista de Represores Cubanos tras altercado en la ONU y orden de expulsión de EEUU

Richard Tur entra en la lista de Represores Cubanos tras altercado en la ONU y orden de expulsión de EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter