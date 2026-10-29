Gobierno colombiano presenta al Congreso "ley de rescate económico" para evitar la "quiebra"

“El gobierno anterior nos dejó una bomba de tiempo y por eso presentamos la ley de rescate económico para salvar a Colombia de la quiebra, de perder 360.000 empleos y de entrar en recesión”, aseguró el vicepresidente José Manuel Restrepo ante la prensa en Bogotá.

Restrepo, exministro de Comercio y Hacienda, aseguró que el gobierno del progresista Gustavo Petro (2022-2026) dejó el país con un “sobreendeudamiento”, por lo que tres de cada 10 pesos del recaudo de impuestos se van a pagar la deuda.

La iniciativa fiscal tendrá que ser discutida en el Congreso donde, aunque el gobierno no tiene las mayorías aseguradas, ha demostrado que puede reunir los votos necesarios para aprobar algunas de sus propuestas .

“Hay que revisarla con calma... los colombianos no aguantan un impuesto más”, dijo el jueves a la prensa el presidente del Senado, Honorio Henríquez, aunque consideró “necesario” reducir costos del Estado.

Restrepo resaltó que el 70% del ajuste fiscal se hará en el Estado al recortar gasto en contratos, en salarios de entidades públicas —exceptuando a la Fuerza Pública— y racionalizando las compras del Estado, para evitar el “derroche”.

El proyecto de ley contempla dar por seis meses facultades especiales al presidente conservador Abelardo de la Espriella para fusionar o suprimir ministerios o departamentos, lo cual coincide con una de sus promesas de campaña.

La reducción del Estado sería de un 15% con las medidas de austeridad, según señaló la presidencia en un comunicado.

La iniciativa contempla devolver el Impuesto al Valor Agregado (IVA), una carga sobre el consumo que se paga al realizar compras cotidianas, que beneficiaría a 19 millones de colombianos que calcula son “los más pobres” por medio de una transferencia monetaria.

Sin embargo, las compras hechas en plataformas internacionales de comercio electrónico pagarían IVA sin importar el monto de la compra para “impulsar” el comercio de las empresas colombianas, explicó la presidencia. También contempla aumentar impuestos para los carros híbridos y eléctricos y las apuestas por internet.

Restrepo dijo que “el que más gana, el 10% más rico del país” tendrá que cumplir con sus obligaciones tributarias para ayudar a superar la crisis económica.

La iniciativa contempla una disminución del impuesto de renta para las empresas y un incentivo para el sector empresarial que haga “grandes inversiones y genere más empleos” con una rebaja en la renta.

FUENTE: AP