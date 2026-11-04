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Gobierno británico anuncia investigación sobre compra de ITV por Sky

LONDRES (AP) — El gobierno británico investigará el acuerdo entre Sky, el proveedor de televisión, internet y telefonía móvil propiedad de Comcast, y el brazo de medios y entretenimiento de ITV.

La sede de la emisora Sky en Londres, el 7 de noviembre del 2025. (AP foto/Kirsty Wigglesworth)
La sede de la emisora Sky en Londres, el 7 de noviembre del 2025. (AP foto/Kirsty Wigglesworth) AP

La secretaria de Cultura Lisa Nandy anunció el miércoles que intervendrá en el acuerdo previsto de 1.600 millones de libras (2.200 millones de dólares).

Nandy indicó que presentará legislación para incorporar una nueva consideración de interés público para las plataformas de streaming. Una de las principales motivaciones del acuerdo previsto de Sky con ITV, el mayor radiodifusor comercial del Reino Unido, es crear un gran competidor frente a las compañías globales de streaming.

Añadió que una consideración de interés público debería “aplicarse a los programas bajo demanda, así como a la radiodifusión, en consonancia con los hábitos modernos de consumo”.

Nandy señaló que pedirá a la Autoridad de Competencia y Mercados, o CMA, y al regulador del sector Ofcom que revisen la adquisición y le informen sobre las consideraciones de competencia y de interés público en los medios antes del 27 de enero. Después podría decidir remitir el acuerdo a la CMA para una investigación adicional.

El acuerdo propuesto, anunciado en junio, incluye los canales de televisión terrestre de ITV y su servicio de streaming. El brazo de producción de ITV, ITV Studios, seguirá siendo una empresa independiente.

La entidad combinada Sky-ITV, si se aprueba, pasará a formar parte de NBCUniversal tras completarse su separación de Comcast.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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