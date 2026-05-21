Gobernadora de Puerto Rico promete aliviar escasez de luz y agua

Jennifer González, pronuncia un discurso luego de ser juramentada como gobernadora de Puerto Rico, el 2 de enero de 2025, en San Juan. (AP Foto/Alejandro Granadillo, Archivo) AP

En su mensaje anual, González señaló que está en marcha un proceso de licitación para instalar 3.000 megavatios de capacidad adicional de generación de energía, el cual probablemente se adjudique en hacia finales del verano. También anunció que se añadirán casi 1.000 megavatios al sistema, mientras se trabaja para reparar y modernizar varias centrales eléctricas.

"Con más megavatios en el sistema, podemos reducir los apagones”, manifestó.

El impacto del huracán María en septiembre de 2017 causó estragos en una red eléctrica de Puerto Rico que ya atravesaba graves problemas debido a la falta de mantenimiento e inversión.

González afirmó que también se ha dado inicio al proceso de instalación de baterías Tesla gracias a los más de 700 millones de dólares en fondos federales, añadiendo que se tiene previsto que con ello se reduzca el número de apagones, gracias a que cuentan con una capacidad de almacenamiento de 430 megavatios.

También han llegado 244 megavatios procedentes de centrales eléctricas que operarán durante los puntos de mayor demanda, afirmó.

González ha enfrentado fuertes críticas por expresarse a favor de una medida del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump para redirigir 350 millones de dólares en fondos federales que estaban destinados en un principio a financiar sistemas solares en techos y baterías para 12.000 familias de bajos ingresos en Puerto Rico. Ese monto, en cambio, se ha invertido ahora en la deteriorada red eléctrica de la isla.

González también sostuvo que seguirá impulsando la conversión de centrales eléctricas a gas natural.

“Quiero bajar el costo de la luz en Puerto Rico”, puntualizó.

En 2024, el precio promedio de la electricidad en la isla era el quinto más alto en Estados Unidos, sólo detrás de Hawai, California, Connecticut y Rhode Island, según información de la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

La gobernadora también reiteró su promesa de cancelar un multimillonario contrato otorgado a Luma, una empresa privada que supervisa la transmisión y distribución de electricidad en Puerto Rico y el cual ha sido objeto de enormes críticas en momentos en que continúan los apagones.

Luma señaló en un comunicado que “las mejoras en la red de transmisión y distribución son palpables”.

Añadió: “Mientras los fondos pendientes de desembolsarse permanezcan disponibles, los trabajos de reconstrucción y modernización en toda la isla no se detendrán”.

En tanto, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico aún tiene problemas para reestructurar una deuda de más de 9.000 millones de dólares.

González también reconoció “serios problemas” con la infraestructura de agua de la isla, mientras que cada vez más comunidades reportan largos periodos sin servicio.

“Yo no pretendo consolar a nadie”, subrayó mientras pedía paciencia. Añadió que los esfuerzos de reconstrucción están en marcha.

Luego de casi dos horas de discurso, la gobernadora --integrante del Partido Nuevo Progresista, que promueve la estadidad-- no tardó en recibir las críticas de sus oponentes políticos.

Pablo José Hernández, el representante de Puerto Rico en el Congreso y miembro del Partido Popular Democrático, publicó un mensaje en video en el que afirmó que los puertorriqueños no están solos: "tus sentimientos de frustración, de inconformidad y de enojo se justifican".

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP