Gobernador de Tamaulipas confirma 6 muertes tras captura de miembro del Cártel del Golfo

La violencia se desató por la captura de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez —considerado máximo líder del Cártel del Golfo y sobrino de su fundador, Osiel Cárdenas Guillén, ahora encarcelado.

El gobernador también confirmó que se investigará la actuación de policías de la Secretaría de Seguridad Pública estatal ante los señalamientos de que disparos provenientes de un helicóptero de esa corporación habrían causado la muerte de una niña de siete años.

En un mensaje difundido el sábado por los canales oficiales del gobierno estatal, Villarreal precisó que cinco de las víctimas fallecieron en percances automovilísticos sobre carreteras federales que conectan con Matamoros.

Los percances ocurrieron cuando vehículos particulares chocaron contra unidades que presuntos integrantes del crimen organizado atravesaron en las vías para bloquear la circulación en respuesta a la captura.

La sexta víctima fue la menor de edad, cuyo fallecimiento abrió una investigación sobre el posible uso de armas de fuego desde una aeronave de la corporación estatal durante las operaciones para contener los disturbios.

Villarreal dijo que instruyó a las autoridades correspondientes a esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades individuales, sin excluir a ningún servidor público de las investigaciones.

También expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y ordenó brindar atención a los afectados y a las personas lesionadas.

La violencia se desencadenó el jueves 29 de octubre, cuando presuntos integrantes del Cártel del Golfo bloquearon carreteras con camiones y otros vehículos en respuesta a la detención de Cárdenas Rodríguez, lo que afectó al menos ocho municipios de Tamaulipas y provocó interrupciones en la circulación.

Las autoridades municipales de Matamoros reportaron el aseguramiento de 52 vehículos relacionados con los acontecimientos, varios de ellos siniestrados.

La administración local pidió paciencia a los automovilistas cuando se realizan las maniobras para retirar las unidades, algunas de gran tamaño y con mercancía.

El sábado, Matamoros amaneció con presencia militar y sobrevuelos de helicópteros, al tiempo que las corporaciones mantenían vigilancia ante posibles nuevos incidentes.

La Iglesia católica suspendió los festejos religiosos de la comunidad hasta nuevo aviso.

Por otra parte, el Consulado de Estados Unidos en Matamoros emitió una advertencia para sus ciudadanos y recomendó evitar viajar a Tamaulipas, entidad que permanece en el nivel cuatro de riesgo dentro de las alertas de viaje del Departamento de Estado estadounidense.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que las condiciones en las carreteras han sido controladas y que, hasta el momento de su reporte, no existía un riesgo adicional para quienes transitaran por esas vías.

FUENTE: AP