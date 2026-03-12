Gobernador de California dice que el estado no enfrenta una amenaza inminente de Irán

El gobernador de California, Gavin Newsom, llega al servicio fúnebre del reverendo Jesse Jackson en la Casa de la Esperanza, el viernes 6 de marzo de 2026, en Chicago. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Newsom señaló que los asuntos relacionados con drones “siempre han sido una prioridad”.

“Hemos estado al tanto de esa información... Se trata de mantener una postura de preparación para los peores escenarios”, manifestó el gobernador el miércoles.

El FBI advirtió recientemente a departamentos de policía acerca de Irán y un posible ataque en California, aunque la alerta también indicó que se trataba de “información no verificada”.

“Presuntamente, Irán aspiraba a llevar a cabo un ataque sorpresa utilizando Vehículos Aéreos No Tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) desde una embarcación no identificada frente a la costa del territorio continental de Estados Unidos, específicamente contra objetivos no especificados en California, en caso de que Estados Unidos realizara ataques contra Irán”, indicó la alerta.

“No tenemos información adicional sobre el momento, el método, el objetivo ni los autores de este presunto ataque”, añadió.

Un portavoz del FBI publicó la alerta en la red social X después de un reportaje de ABC News. Por separado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, escribió en X que el mensaje a las fuerzas policiales era un aviso basado en datos de “inteligencia no verificados”.

“No existe tal amenaza de Irán contra nuestro territorio, y nunca existió”, sostuvo Leavitt el jueves.

Le preguntaron al presidente Donald Trump sobre el tema el miércoles en la Base Conjunta Andrews.

“Se está investigando, pero están pasando muchas cosas. Lo único que podemos hacer es afrontarlas conforme vayan surgiendo”, expresó Trump.

Los boletines de información especial del FBI son bastante comunes, y pueden abarcar desde posibles problemas de seguridad hasta recomendaciones para que los agentes estén atentos al fentanilo, los cuales se enviaron cuando esa droga comenzó a proliferar en las calles, explicó Brian Kohlhepp, profesor adjunto en la Universidad John Jay de Justicia Penal. Dependiendo de los conflictos internacionales, pueden emitirse mensualmente o incluso unas cuantas veces al mes, pero la información urgente se comunica de una manera muy distinta, añadió.

“Por lo general, los boletines se envían para concientizar a las fuerzas policiales locales sobre algo que ha entrado en el radar del FBI y que considera tiene credibilidad suficiente para que simplemente quieran incrementar esa concientización”, indicó Kohlhepp, quien formó parte del Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI.

Si la información requiriera una acción urgente o inmediata, agregó Kohlhepp, el FBI tendría más probabilidades de organizar una teleconferencia con los socios necesarios o establecer un contacto más urgente.

La policía de Los Ángeles y la de San Francisco indicaron que monitorean los acontecimientos mundiales ante la posibilidad de que surja cualquier riesgo para sus ciudades. Ambas indicaron que están trabajando estrechamente con autoridades estatales y federales.

___

La reportera de The Associated Press Claudia Lauer en Filadelfia contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP