GM enfrenta cargos multimillonarios tras recorte de incentivos para vehículos eléctricos en EEUU

General Motors enfrentará cargos de aproximadamente 6.000 millones de dólares debido a que las ventas de vehículos eléctricos se han estancado luego que el gobierno de Estados Unidos redujera los incentivos fiscales para comprarlos y también relajara los estándares de emisiones vehiculares.

ARCHIVO - La camioneta Chevrolet Silverado EV 2024 se exhibe en el Salón del Automóvil de Chicago, el jueves 9 de febrero de 2023. (Foto AP/Charles Rex Arbogast, archivo)
Las acciones cayeron casi un 3% el viernes.

Los cargos que se registrarán en el cuarto trimestre del año siguen a un anuncio en octubre de que la automotriz de Detroit asumirá un cargo de 1.600 millones de dólares por la misma razón en el trimestre anterior, cuando los fabricantes de automóviles se han visto obligados a reconsiderar planes ambiciosos para convertir sus flotas a energía eléctrica.

El crédito fiscal para vehículos eléctricos terminó en septiembre. El crédito fiscal para vehículos de energías limpias valía 7.500 dólares para vehículos eléctricos nuevos y hasta 4.000 dólares para los usados.

GM, que había sido el más ambicioso entre todos los fabricantes de automóviles de Estados Unidos con planes para reemplazar los motores de combustión interna, señaló en su presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores el jueves por la noche que los 6.000 millones de dólares en cargos incluyen deterioros no monetarios y otros cargos no monetarios de aproximadamente 1.800 millones de dólares, así como acuerdos comerciales con proveedores, tarifas de cancelación de contratos y otros cargos de aproximadamente 4.200 millones de dólares.

Los vehículos eléctricos han sido considerados el futuro de la industria automotriz de Estados Unidos. GM anunció en 2020 que iba a invertir 27.000 millones de dólares en vehículos eléctricos y autónomos durante los próximos cinco años, un aumento del 35% sobre los planes realizados antes de la pandemia.

GM esperaba que más de la mitad de sus fábricas en América del Norte y China fueran capaces de fabricar vehículos eléctricos para 2030. También se comprometió en ese momento a aumentar su inversión en redes de carga para vehículos eléctricos en casi 750 millones de dólares hasta 2025.

Su objetivo era que la gran mayoría de los vehículos fueran eléctricos para 2035, y que toda la empresa fuera neutral en carbono cinco años después de eso.

Esos planes se han visto sacudidos debido a las drásticas diferencias en las políticas económicas y ambientales entre los gobiernos de Biden y Trump.

China se ha convertido en un líder global en tecnología de vehículos eléctricos en los últimos años, con fábricas allí produciendo millones de automóviles y sentando las bases para una red de carga masiva para vehículos.

A principios de este mes, Tesla fue destronado como el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo, siendo reemplazada por BYD de China, que produjo 2,26 millones de vehículos eléctricos el año pasado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

