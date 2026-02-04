Gillespie anota 30 puntos en la victoria de los Suns 130-125 sobre los Trail Blazers

Compartir en:









Grayson Allen, de los Suns de Phoenix, dribla a Jerami Grant, de los Trail Blazers de Portland, el martes 3 de febrero de 2026 (AP Foto/Howard Lao) AP

Grayson Allen también anotó 24 puntos, al atinar 11 de 14 disparos, mientras que Jordan Goodwin sumó 16 tantos y diez rebotes en una noche en la que los Suns jugaron sin su máximo anotador Devin Booker (25,4 puntos por partido), debido a un esguince en el tobillo derecho.

Jalen Green también estuvo fuera de la alineación de los Suns.

Gillespie igualó un récord personal con ocho triples y también prodigó diez asistencias.

Jerami Grant anotó 23 puntos para liderar a Portland, que perdió su sexto partido consecutivo. Donovan Clingan contabilizó 14 puntos y 15 rebotes. Shaedon Sharpe añadió 19 puntos a la causa de Portland.

Los Blazers también jugaron sin su máximo anotador y segundo mejor reboteador, Deni Avdija (25,5 puntos por partido), quien padece una distensión lumbar y fue nombrado recientemente para su primer Juego de Estrellas.

Vit Krejci anotó cinco puntos en su debut con Portland después de ser adquirido en un canje con Atlanta.

FUENTE: AP