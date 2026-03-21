Gilgeous-Alexander anota 40 y Thunder vence 132-111 a Wizards tras pelea inicial

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El base del Thunder de Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander (2), busca pasar el balón ante los bases de los Wizards de Washington, Jamir Watkins (derecha) y Bub Carrington (izquierda), durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el sábado 21 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Nick Wass) AP

Gilgeous-Alexander amplió su récord de la NBA de 63 partidos consecutivos como visitante con al menos 20 puntos.

Jaylin Williams, de Oklahoma, y Justin Champagnie, de Washington, comenzaron a empujarse entre sí después de una canasta de los Wizards cuando quedaban 27 segundos del segundo cuarto. Varios jugadores se sumaron y el tumulto se extendió hacia las gradas detrás del aro.

Además de Williams y Champagnie, Ajay Mitchell y Cason Wallace, ambos del Thunder, recibieron una falta técnica y fueron expulsados.

Pese a perder a tres jugadores, el Thunder pudo propinarle a los Wizards su peor racha de la temporada: 15 derrotas consecutivas.

Isaiah Hartenstein tuvo 20 rebotes, 10 asistencias y 9 puntos por Oklahoma City. Chet Holmgren aportó 18 puntos y 10 rebotes, y Jared McCain añadió 18 puntos.

Bilal Coulibaly anotó 21 puntos y Bub Carrington sumó 19 por los Wizards, que están a un partido de igualar la peor racha de la franquicia con 16 derrotas seguidas, ocurrida más recientemente en marzo de 2024.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP