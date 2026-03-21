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Gilgeous-Alexander anota 40 y Thunder vence 132-111 a Wizards tras pelea inicial

WASHINGTON (AP) — Shai Gilgeous-Alexander anotó 40 puntos y el Thunder de Oklahoma se despegó en el cuarto periodo para vencer la noche del sábado 132-111 a los Wizards de Washington su 11.ª victoria consecutiva, en un partido en el que cuatro jugadores fueron expulsados tras un altercado en la primera mitad.

El base del Thunder de Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander (2), busca pasar el balón ante los bases de los Wizards de Washington, Jamir Watkins (derecha) y Bub Carrington (izquierda), durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el sábado 21 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Nick Wass)
El base del Thunder de Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander (2), busca pasar el balón ante los bases de los Wizards de Washington, Jamir Watkins (derecha) y Bub Carrington (izquierda), durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el sábado 21 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Nick Wass) AP

Gilgeous-Alexander amplió su récord de la NBA de 63 partidos consecutivos como visitante con al menos 20 puntos.

Jaylin Williams, de Oklahoma, y Justin Champagnie, de Washington, comenzaron a empujarse entre sí después de una canasta de los Wizards cuando quedaban 27 segundos del segundo cuarto. Varios jugadores se sumaron y el tumulto se extendió hacia las gradas detrás del aro.

Además de Williams y Champagnie, Ajay Mitchell y Cason Wallace, ambos del Thunder, recibieron una falta técnica y fueron expulsados.

Pese a perder a tres jugadores, el Thunder pudo propinarle a los Wizards su peor racha de la temporada: 15 derrotas consecutivas.

Isaiah Hartenstein tuvo 20 rebotes, 10 asistencias y 9 puntos por Oklahoma City. Chet Holmgren aportó 18 puntos y 10 rebotes, y Jared McCain añadió 18 puntos.

Bilal Coulibaly anotó 21 puntos y Bub Carrington sumó 19 por los Wizards, que están a un partido de igualar la peor racha de la franquicia con 16 derrotas seguidas, ocurrida más recientemente en marzo de 2024.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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