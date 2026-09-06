Giants firman al QB suplente Jameis Winston por 2 años y 13 millones: AP

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El mariscal de campo de los Giants de Nueva York, Jameis Winston (19), lanza el balón durante la primera mitad de un partido de pretemporada de la NFL contra los New York Jets, el viernes 28 de agosto de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (Foto AP/Adam Hunger) AP

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el domingo porque el acuerdo no había sido anunciado. La extensión libera espacio en el tope salarial esta temporada y mantiene a Winston bajo contrato hasta 2028.

Winston, de 32 años, iba a entrar en el segundo año de un acuerdo de dos temporadas y 8 millones de dólares, firmado inicialmente antes de que los Giants subieran en el draft para seleccionar a Jaxson Dart en la primera ronda del draft de 2025. Participó en dos partidos la temporada pasada después de comenzar tercero en la jerarquía detrás de Russell Wilson y Dart.

Ahora asentado con firmeza como el número 2 y desempeñando un papel de mentor, Winston le da al nuevo entrenador John Harbaugh y al coordinador ofensivo Matt Nagy un quarterback con experiencia para entrar cuando Dart no esté disponible. También integra el consejo de liderazgo de Harbaugh, un grupo de jugadores en los que se confía para servir de enlace entre el cuerpo técnico y el resto del equipo.

Winston se encamina a su décimo segunda temporada en la NFL desde que fue la primera selección global de Tampa Bay en 2015, tras ganar el Trofeo Heisman en 2013. Los Giants son su cuarta organización, después de etapas con los Buccaneers, los Saints de Nueva Orleans y los Browns de Cleveland.

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FUENTE: AP