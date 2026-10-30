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Giannis logra triple-doble; Heat abre la Copa NBA con triunfo 145-125 ante Pacers

MIAMI (AP) — Giannis Antetokounmpo anotó 31 puntos y logró su segundo triple-doble de la temporada, Bam Adebayo sumó 27 unidades y el Heat de Miami abrió su participación en la Copa NBA al vencer el viernes 145-125 a los diezmados Pacers de Indiana.

Klay Thompson, del Heat de Miami, festeja tras encestar ante los Pacers de Indiana en el partido del viernes 30 de octubre de 2026 (AP Foto/Lynne Sladky)
Klay Thompson, del Heat de Miami, festeja tras encestar ante los Pacers de Indiana en el partido del viernes 30 de octubre de 2026 (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Antetokounmpo terminó con 17 rebotes y 10 asistencias en 31 minutos. El Heat consiguió su segunda victoria consecutiva.

El astro griego encestó 11 de 14 tiros por Miami, que superó a los Pacers 67-46 en los dos cuartos intermedios.

Klay Thompson ofreció su mejor partido desde que se unió a Miami, con 25 puntos y siete triples. Ahora está a 55 de igualar al exescolta del Heat Ray Allen (2.973) como el tercero con más triples en la historia de la NBA.

Quenton Jackson anotó 24 unidades y Andrew Nembhard aportó 22 para Indiana, que recibió una contribución de 14 de Jarace Walker y otras de 13 de Pascal Siakam y Jay Huff.

Indiana anotó 42 puntos en el primer cuarto y consiguió 46 en los dos siguientes combinados. Pelle Larsson anotó 18 y Davion Mitchell firmó un partido de 15 puntos y 11 asistencias para el Heat.

Los Pacers contaban con apenas 11 jugadores disponibles. Tyrese Haliburton estará fuera al menos un par de semanas y posiblemente más por una distensión de isquiotibiales, e Indiana perdió a Obi Toppin cuando se le resintió la espalda antes de la sesión de tiros del viernes por la mañana, informó el entrenador interino Lloyd Pierce.

Pierce estaba sustituyendo a Rick Carlisle, quien asistía al funeral de su padre en Ogdensburg, Nueva York.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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