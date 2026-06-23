Ghana le arranca empate 0-0 a Inglaterra en el Mundial, pese a un final lleno de acción

Nico O'Reilly (3), de la selección de Inglaterra, se lamenta durante el partido del Mundial ante Ghana, el martes 23 de junio de 2026, en Foxborough, Massachusetts (AP Foto/Martin Meissner) AP

Ambos equipos ganaron sus primeros enfrentamientos. Ghana superó 1-0 a Panamá e Inglaterra 4-2 a Croacia. Y, por ahora, los dos tienen trabajo por hacer si quieren obtener el primer sitio del Grupo L o asegurarse su sitio en la fase de eliminación directa.

Inglaterra perdió contra Francia en los cuartos de final en 2022. Ghana no ha llegado a la ronda de eliminación directa desde que alcanzó los cuartos de final en 2010, cuando fue eliminada por Uruguay.

Inglaterra, que no ha perdido contra ningún país africano en nueve enfrentamientos, superó a Ghana en tiros a puerta por 19-1 pero lamentará no haber aprovechado las múltiples oportunidades en los minutos finales.

Los Tres Leones tuvieron una oportunidad para adelantarse a los 86 minutos, cuando un cabezazo de Nico O’Reilly golpeó el travesaño. Harry Kane recogió el rebote, pero no pudo darle suficiente dirección con la pierna izquierda y el balón se fue alto.

La mejor oportunidad de Ghana en el partido llegó a los 78 minutos, cuando Abdul Fatawu le ganó la posesión del balón a Eberechi Eze y corrió a toda velocidad por la banda en un contraataque.

Le pasó el balón a Prince Adu, pero Ezri Konsa lo derribó por detrás antes de que pudiera rematar. Adu reclamó falta, pero no se le concedió.

Inglaterra dominó la posesión del balón en la primera mitad, manteniéndolo durante el 60% del tiempo.

Los ingleses fueron los únicos que realizaron disparos a puerta en los primeros 45 minutos, con cinco. Harry Kane falló una ocasión dentro del área justo antes del final de la primera parte.

Las Estrellas Negras aumentaron el ritmo en la segunda mitad, y su mejor oportunidad hasta ese momento llegó a los 50 minutos, cuando Marvin Senaya tocó el balón dentro del área, pero no logró rematar de cabeza con fuerza y ​​la defensa inglesa bloqueó el disparo.

Inglaterra juega su último partido de la fase de grupos contra Panamá el sábado en Nueva Jersey. Ghana se enfrenta a Panamá ese mismo día en Filadelfia.

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FUENTE: AP