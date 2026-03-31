Ghana despide a Otto Addo tras cuatro derrotas seguidas, a menos de tres meses del Mundial

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ARCHIVO - Otto Addo, entrenador de la selección de Ghana, observa durante un partido de fútbol amistoso entre Brasil y Ghana, el 23 de septiembre de 2022, en Le Havre, al oeste de Francia. (AP Foto/Christophe Ena, Archivo) AP

El despido se produjo horas después de una derrota 2-1 ante Alemania en Stuttgart el lunes, que fue el cuarto descalabro consecutivo de Ghana en partidos de preparación, incluida una goleada por 5-1 ante Austria el viernes pasado.

“La Asociación de Fútbol de Ghana ha decidido separar caminos con el entrenador principal de la selección nacional masculina absoluta (Black Stars), Otto Addo, con efecto inmediato”, indicó en un comunicado publicado en las primeras horas del martes.

Es la segunda vez este mes que una selección africana que irá al Mundial cambia al entrenador que estaba al mando en la edición de 2022 en Qatar. Marruecos nombró a Mohamed Ouahbi para reemplazar a Walid Regragui, quien llevó al equipo a las semifinales hace cuatro años.

La federación de Ghana no dio detalles sobre quién reemplazará a Addo y dirigirá al equipo en su quinta participación en un Mundial en seis ediciones.

Addo dirigió a los Black Stars de manera interina durante gran parte de 2022, incluido el Mundial de Qatar. Ghana venció a Corea del Sur, pero perdió ante Portugal y Uruguay, por lo que quedó eliminada en la fase de grupos.

Addo estaba en su segunda etapa como entrenador después de que Borussia Dortmund aceptara liberarlo de su función en el desarrollo de talentos en marzo de 2024. Ghana no logró clasificarse para la Copa Africana de Naciones disputada este año en Marruecos, aunque Addo sí condujo a los Black Stars a ganar un grupo de clasificación al Mundial el año pasado.

Ghana inicia su programa del Mundial en el Grupo L contra Panamá el 17 de junio en Toronto; luego se mide con Inglaterra en las afueras de Boston y con Croacia en Filadelfia. Durante su carrera como jugador, Addo, nacido en Hamburgo, Alemania, ganó un título de la Bundesliga con Dortmund y jugó con Ghana en su debut mundialista en 2006 en Alemania. Ghana avanzó a los octavos de final y perdió ante Brasil. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP