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Ghana apela el rechazo de la visa canadiense a Partey, quien enfrenta cargos de violación

OTTAWA (AP) — Las autoridades de Ghana interpusieron el martes una apelación a la decisión de Canadá de negar la entrada al país al mediocampista Thomas Partey para el primer partido del equipo en el Mundial debido a los cargos de violación que enfrenta el jugador.

Un tribunal federal canadiense escuchó la apelación el martes, apenas un día antes del partido de Ghana ante Panamá en Toronto.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ghana había criticado el rechazo de una visa para Partey, quien se encuentra a la espera de juicio en Reino Unido, refiriéndose a la situación como una “decisión autoritaria y extremadamente injusta”.

Partey enfrenta acusaciones de varias mujeres que se remontan a su etapa con el club inglés Arsenal entre 2020 y 2025. Partey, quien la temporada pasada jugó para el Villarreal de España, se ha declarado inocente.

El abogado de Partey dijo en marzo que el jugador tiene la intención de declararse inocente de dos nuevos cargos de violación después de que una mujer aseguró que Partey la violó dos veces el mismo día en diciembre de 2020. Por otro lado, el jugador de Ghana ya estaba a la espera de juicio por cinco cargos de violación relacionados con otras dos mujeres y un cargo de agresión sexual que involucra a otra mujer. Las nuevas acusaciones surgieron después de que se hizo público el primer conjunto de cargos.

La sede de entrenamiento de Ghana para el Mundial se encuentra en Smithfield, Rhode Island. Incluso si la apelación del martes fracasa, Partey seguirá siendo elegible para jugar el 23 de junio ante Inglaterra en Massachusetts. Ghana concluye la fase de grupos el 27 de junio contra Croacia en Filadelfia.

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