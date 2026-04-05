americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Getafe gana y está cerca de jugar en Europa la próxima campaña

MADRID (AP) — El Getafe aumentó sus opciones de jugar en Europa la próxima temporada tras vencer el domingo 2-0 en casa al Athletic Bilbao, para sumar su sexta victoria en sus últimos ocho partidos de la liga española.

Luis Vázquez anotó a los 14 minutos y Martín Satriano sentenció el triunfo al 90 para mantener al Getafe en el octavo puesto con 41 puntos, igualado con la Real Sociedad y con tres puntos de ventaja sobre el Espanyol, que es noveno.

España podría terminar con hasta 10 plazas en competiciones europeas la próxima temporada, dependiendo de cómo terminen los equipos españoles esta campaña.

Los únicos tropiezos recientes del Getafe fueron derrotas 1-0 ante el Sevilla en casa y frente al Atlético de Madrid como visitante.

El Athletic, por su parte, ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y solo tiene una victoria —2-1 contra el Real Betis en la liga antes del parón internacional— en sus últimos seis encuentros.

Una de esas derrotas llegó en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey el mes pasado contra su rival del País Vasco, la Real Sociedad.

El Athletic cayó al décimo lugar.

Victoria del Celta

El Celta remontó para vencer 3-2 al Valencia como visitante.

El triunfo puso fin a la racha de tres partidos sin ganar del Celta en la liga y dejó al club en el sexto puesto. Los cuatro primeros tienen garantizadas plazas en la Liga de Campeones, y el quinto equipo también está previsto que se clasifique. El Betis, actualmente quinto, empató 0-0 con el Espanyol en casa el sábado.

Ilaix Moriba, Fer López y Williot Swedberg marcaron para el Celta en la segunda mitad, después de que Guido Rodríguez adelantara a los locales a los 12 minutos. Rodríguez anotó el segundo gol del Valencia en el tiempo añadido de la segunda parte.

El Valencia, que bajó al 13er puesto, había ganado cuatro de sus últimos seis partidos de liga.

Barcelona amplía su ventaja en la cima

El Barcelona remontó como visitante el sábado para vencer 2-1 al Atlético de Madrid, que jugó con 10 hombres, y dio un gran paso hacia el título después de que el Real Madrid perdiera 2-1 en Mallorca.

El club catalán abrió una ventaja de siete tantos sobre el Madrid tras 30 partidos. El Villarreal, tercero, visita el lunes al Girona.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

En la imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, se muestra una vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas de la nave espacial Orion tras completar la maniobra de inyección translunar, el jueves 2de abril de 2026. (NASA vía AP)

Los astronautas de Artemis II van a mitad de camino hacia la Luna y buscan superar al Apollo 13

ARCHIVO - Un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos pasa empujando un carro por delante de un F-15E Strike Eagle en la Base Aérea de Bagram, en Afganistán, el 17 de octubre de 2009. (AP Foto/Maya Alleruzzo, archivo)

Aviones militares de EEUU derribados en Irán son los 1os abatidos por enemigos en más de 20 años

ARCHIVO - Tiger Woods permanece junto a su vehículo volcado en Jupiter Island, Florida, el viernes 27 de marzo de 2026. (Foto AP/Jason Oteri, Archivo)

Cámara corporal muestra a Tiger Woods esposado tras el accidente donde volcó en Florida

Destacados del día

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Grúas utilizadas para la construcción del nuevo salón de baile se observan en el exterior de la Casa Blanca, el sábado 4 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Investigan reportes de disparos cerca del Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

TRUMP: ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN

TRUMP: "ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN"

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter