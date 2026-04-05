Getafe gana y está cerca de jugar en Europa la próxima campaña

Luis Vázquez anotó a los 14 minutos y Martín Satriano sentenció el triunfo al 90 para mantener al Getafe en el octavo puesto con 41 puntos, igualado con la Real Sociedad y con tres puntos de ventaja sobre el Espanyol, que es noveno.

España podría terminar con hasta 10 plazas en competiciones europeas la próxima temporada, dependiendo de cómo terminen los equipos españoles esta campaña.

Los únicos tropiezos recientes del Getafe fueron derrotas 1-0 ante el Sevilla en casa y frente al Atlético de Madrid como visitante.

El Athletic, por su parte, ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y solo tiene una victoria —2-1 contra el Real Betis en la liga antes del parón internacional— en sus últimos seis encuentros.

Una de esas derrotas llegó en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey el mes pasado contra su rival del País Vasco, la Real Sociedad.

Victoria del Celta

El Celta remontó para vencer 3-2 al Valencia como visitante.

El triunfo puso fin a la racha de tres partidos sin ganar del Celta en la liga y dejó al club en el sexto puesto. Los cuatro primeros tienen garantizadas plazas en la Liga de Campeones, y el quinto equipo también está previsto que se clasifique. El Betis, actualmente quinto, empató 0-0 con el Espanyol en casa el sábado.

Ilaix Moriba, Fer López y Williot Swedberg marcaron para el Celta en la segunda mitad, después de que Guido Rodríguez adelantara a los locales a los 12 minutos. Rodríguez anotó el segundo gol del Valencia en el tiempo añadido de la segunda parte.

El Valencia, que bajó al 13er puesto, había ganado cuatro de sus últimos seis partidos de liga.

Barcelona amplía su ventaja en la cima

El Barcelona remontó como visitante el sábado para vencer 2-1 al Atlético de Madrid, que jugó con 10 hombres, y dio un gran paso hacia el título después de que el Real Madrid perdiera 2-1 en Mallorca.

El club catalán abrió una ventaja de siete tantos sobre el Madrid tras 30 partidos. El Villarreal, tercero, visita el lunes al Girona.

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FUENTE: AP