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Gerrit Cole lanzará unos 45 pitcheos en su primera rehabilitación en ligas menores

NUEVA YORK (AP) — El derecho de los Yankees, Gerrit Cole, lanzará alrededor de 45 pitcheos en su primera apertura de rehabilitación por lesión en las ligas menores, mientras se acerca poco a poco a su regreso al montículo.

El abridor de los Yankees de Nueva York Gerrit Cole lanza ante los Cachorros de Chicago en los entrenamientos de primavera el 24 de marzo del 2026. (AP Foto/Ross D. Franklin)
El abridor de los Yankees de Nueva York Gerrit Cole lanza ante los Cachorros de Chicago en los entrenamientos de primavera el 24 de marzo del 2026. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Cole lanzará la noche del viernes con el Somerset de la Doble-A, en el mismo juego en el que el campocorto Anthony Volpe realiza su rehabilitación por un desgarro del labrum en el hombro.

Cole, seis veces All-Star y ganador del premio Cy Young de la Liga Americana en 2023, está regresando tras la cirugía reconstructiva de codo del año pasado. Realizó un par de aperturas de una entrada en los entrenamientos de primavera el 18 y el 24 de marzo, y desde entonces ha estado enfrentando a bateadores.

En su sesión más reciente, Cole realizó 42 lanzamientos a lo largo de tres entradas simuladas el domingo contra bateadores de High-A Hudson Valley.

“Creo que al inicio lo llevaremos a un umbral más alto, pero es un paso a la vez”, advirtió el mánager Aaron Boone el jueves antes de que los Yankees concluyeran una serie de cuatro juegos con los Angelinos. “Tengo ganas de que abra el viernes y construiremos a partir de ahí; y luego, incluso cuando regrese con nosotros, probablemente seamos conservadores con él, pero seguramente lo llevemos a un umbral más alto al principio”.

Los Yankees prevén que Cole regrese en junio, pero irán aumentando la carga gradualmente y aprovecharán las reglas sobre la duración de las asignaciones de rehabilitación en ligas menores para lanzadores que vuelven de una lesión.

Mientras que las asignaciones de rehabilitación en ligas menores para jugadores de posición están limitadas a 20 días, los lanzadores tienen 30 días, y quienes se recuperan de una cirugía Tommy John pueden recibir tres prórrogas consecutivas de 10 días.

La última aparición oficial de Cole fue en el Juego 5 de la Serie Mundial de 2024. Realizó un par de aperturas en los entrenamientos de primavera antes de someterse a la cirugía con el médico del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, el doctor Neal ElAttrache.

El debut de Cole en la temporada 2024 se retrasó hasta el 19 de junio debido a una irritación nerviosa y edema en el codo derecho. Terminó con marca de 8-5 y efectividad de 3,41 en 17 aperturas con Nueva York, y tuvo 1-0 con efectividad de 2,17 en cinco aperturas de postemporada.

Cole tiene contrato por 324 millones de dólares y nueve años hasta 2028. Registra marca de por vida de 153-80 y efectividad de 3.18 en 317 aperturas con Pittsburgh (2013-17), Houston (2018-19) y los Yankees (a partir de 2020).

Además de Cole, Carlos Rodón volverá a enfrentar a bateadores el sábado y probablemente iniciará una asignación de rehabilitación la próxima semana. Boone indicó que el zurdo necesitará tres juegos de rehabilitación.

Rodón realizó 50 lanzamientos a bateadores a lo largo de tres entradas simuladas antes del juego del lunes contra los Angelinos. Rodón se recupera de una cirugía el 15 de octubre para retirar cuerpos sueltos en el codo izquierdo y rebajar un espolón óseo, y su rehabilitación se vio ralentizada por rigidez en el isquiotibial derecho.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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