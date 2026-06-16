George Pickens se une a Cowboys para el minicamp tras saltarse entrenamientos voluntarios

El receptor abierto de los Cowboys de Dallas, George Pickens (3), participa en el minicampamento del equipo de fútbol americano de la NFL, el martes 16 de junio de 2026, en Frisco, Texas. (Foto AP/Gareth Patterson) AP

El receptor del Pro Bowl se presentó al minicampamento obligatorio el martes y sonó como si el agente David Mulugheta también hubiera influido en eso.

Se esperaba la presencia de Pickens una vez que firmó la etiqueta de jugador franquicia por 27,3 millones de dólares y quedó sujeto a multas por perderse el minicampamento de tres días, o el campamento de entrenamiento que abre el próximo mes en California.

“Él tiene el control. Es como tu jefe, así que no es (un tema de) confianza ni nada de eso. Él controla lo que haces”, dijo Pickens sobre Mulugheta.

Pickens esperó dos meses antes de firmar el contrato por un año, que vale aproximadamente tres veces lo que el jugador de 25 años ganó con su contrato de novato de cuatro años.

Pickens les dijo a los Cowboys antes del draft en abril que tenía la intención de firmar la etiqueta de jugador franquicia, lo que alimentó especulaciones de que Dallas podría intentar canjearlo. Los Cowboys dejaron claro que no tenían planes de ese tipo. Firmó la etiqueta aproximadamente una semana después, a inicios de mayo.

“En lo personal, lo que es importante para mí es ganar. Quiero llevar un Super Bowl a un grupo de muchachos que nunca ha tenido esa sensación. Todo lo demás es lo que ellos controlan”, expresó Pickens.

Pickens comentó que nunca cuestionó al propietario y gerente general Jerry Jones sobre por qué el club decidió no negociar un acuerdo a largo plazo y lo obligó a jugar con la etiqueta de jugador franquicia.

Bajo la oferta por un año de la etiqueta de jugador franquicia, las partes aún tienen hasta mediados de julio para concretar un contrato más largo, pero los Cowboys dejaron claro que ni siquiera estaban considerando extender ese plazo. Cualquier acuerdo por varios años tendrá que esperar hasta la próxima pretemporada.

“La etiqueta y todo eso, primero es el fútbol. Así que, definitivamente, jugar fútbol primero, más o menos como hice el año pasado y luego preocuparme. Bueno, que mi agente se preocupe por eso, en realidad”, señaló Pickens.

Adquirido el año pasado en un canje tras tres primeras temporadas turbulentas en la NFL con Pittsburgh, Pickens prosperó junto a CeeDee Lamb y terminó con máximos de su carrera en recepciones (93), yardas por recepción (1.429) y touchdowns (nueve) para una de las mejores ofensivas de la NFL la temporada pasada.

Lamb entra al segundo año de un contrato de 136 millones de dólares por cuatro años, que lo ubica quinto entre los receptores de la NFL con un valor promedio anual de 34 millones de dólares. El más reciente en superar a Lamb fue Jaxon Smith-Njigba, de Seattle, vigente campeón del Super Bowl. Su valor promedio anual de 42,2 millones de dólares es el más alto para un receptor.

El año de explosión de Pickens dejó de lado los problemas que llevaron a su exentrenador, Mike Tomlin, a cuestionar la madurez del exdestacado de Georgia. Puede que tenga que hacerlo otra vez para convertirse en el próximo receptor en superar el acuerdo de Lamb.

“Si sigues demostrándolo, o ellos ya tienen una idea de quién eres, ahí es cuando empezarán a hablar de contratos (como el de Smith-Njigba) y cosas así. Yo solo sigo haciendo lo que es mejor para mí”, explicó Pickens.

Pickens estuvo limitado en su trabajo en el campo, como indicó el entrenador Brian Schottenheimer antes de la práctica. Aun así, Schottenheimer dijo que Pickens no necesariamente necesitaría tiempo para ponerse a punto cuando el campamento comience a finales de julio.

Pickens dijo que estará allí en California.

“Incluso con los Steelers, quería ayudar a los muchachos a ganar. Aquí, fue diez veces más, lo mismo. Solo intento hacerlo lo mejor que puedo”, recordó.

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FUENTE: AP