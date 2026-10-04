George Kittle silencia a escépticos con largo touchdown de 56 yardas ante Broncos

George Kittle (85), ala cerrada de los 49ers de San Francisco, corre por delante de Zach Allen, de los Broncos de Denver, y se escapa para una anotación durante la segunda mitad del partido de la NFL del domingo 4 de octubre de 2026. (AP Foto/Justine Willard) AP

Kittle dejó atrás a su excompañero Talanoa Hufanga camino al touchdown de 56 yardas que selló la victoria de San Francisco por 24-14 sobre los Broncos de Denver el domingo y acalló a cualquier escéptico que cuestionara cómo rendiría tras una importante cirugía del tendón de Aquiles en enero.

“Cada vez que ves césped verde, creo que corrí todo el tiempo con una sonrisa en la cara. Siempre es divertido dejar atrás corriendo a compañeros más jóvenes, antiguos compañeros, especialmente cuando tienen (27)”, comentó Kittle, quien cumplirá 33 años el viernes.

Kittle está desafiando las probabilidades al inicio de esta temporada con un regreso impresionante tras la lesión del tendón de Aquiles que lo dejó fuera de la victoria de San Francisco en la ronda de comodines contra Filadelfia el 11 de enero.

Abordó la rehabilitación con el mismo fervor con el que hace todo en el campo de fútbol americano y es una de las principales razones por las que los Niners han arrancado la temporada con marca de 4-0.

“Puedes hablar de ser duro todo lo que quieras”, manifestó su compañero Christian McCaffrey. “Puedes llamarlo duro. Pero creo que el fútbol americano te da una oportunidad única para demostrarlo de verdad. Eso es lo que él está haciendo. Hacer lo que hizo durante toda la pretemporada, esforzarse todos los días sin parar, se nota. Me encantaría decir que estoy sorprendido, pero no lo estoy. Así es él. Enfrenta todo a toda velocidad, siempre con la mejor actitud. Así que no sorprende que George Kittle esté jugando como George Kittle”.

Kittle se fijó como objetivo regresar a tiempo para el partido inaugural de la temporada y lo logró, al volver al campo en la Semana 1 en Australia para una victoria contra los Rams.

Atrapó apenas dos pases para 12 yardas en ese partido, pero desde entonces ha sido uno de los alas cerradas más productivos de la liga. Sus 232 yardas por recepción y cuatro touchdowns lideran a todos los jugadores en esa posición en las últimas tres semanas.

“Creo que la parte más importante fue recuperar la aceleración”, explicó Kittle. “De verdad, de verdad sentí eso a partir de la Semana 2 y en adelante. En Australia me sentí totalmente raro. Pero desde la Semana 2 en adelante, tuve muchísima confianza en eso y no he mirado atrás desde entonces”.

Ha vuelto a jugar al nivel que mostró cuando llegó a siete Pro Bowls y obtuvo dos distinciones All-Pro en sus primeras nueve temporadas, e incluso fue registrado a 19,84 mph, según Next Gen Stats de la NFL, en su largo touchdown, que fue el segundo más largo suyo en las últimas siete temporadas.

“Me olvidé de su Aquiles en Australia”, señaló el entrenador Kyle Shanahan. “Solo por cómo se veía, moviéndose y esas cosas. Lo tuvimos presente porque era su primera vez de regreso y tratábamos de ser inteligentes con él al principio. Pero en cuanto a cómo se ha visto, ha sido increíble desde Australia”.

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FUENTE: AP