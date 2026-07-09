americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Gavin Williams lanza siete sólidas entradas en triunfo 5-2 de Guardianes ante Mellizos

MINNEAPOLIS (AP) — Gavin Williams lanzó siete entradas dominantes, el venezolano Gabriel Arias, Chase DeLauter y Patrick Bailey conectaron jonrones y los Guardianes de Cleveland vencieron el jueves 5-2 a los Mellizos de Minnesota para evitar la barrida de tres juegos.

El abridor de los Guardianes de Cleveland Gavin Williams lanza en la primera entrada ante los Mellizos de Minnesota el jueves 9 de julio del 2026. (AP Foto/Matt Krohn)
El abridor de los Guardianes de Cleveland Gavin Williams lanza en la primera entrada ante los Mellizos de Minnesota el jueves 9 de julio del 2026. (AP Foto/Matt Krohn) AP

Williams (10-4) empató con Sonny Gray, de Boston, como el lanzador con más victorias en la Liga Americana, con su primer triunfo desde el 3 de junio. Permitió dos carreras con tres hits y una base por bolas, e igualó su máximo de la temporada con 11 ponches.

Hunter Gaddis lanzó un octavo episodio sin permitir carreras, y Cade Smith consiguió su 27mo salvamento con una novena perfecta.

El abridor de los Mellizos, Bailey Ober, permitió una carrera con tres hits y una base por bolas, y ponchó a cinco en su primera aparición desde el 30 de mayo. Fue activado de la lista de lesionados el jueves tras recuperarse de una inflamación en el codo derecho.

Los Mellizos vieron cortada su racha de cuatro victorias, pero aun así han ganado siete de sus últimas ocho series.

Williams retiró a los primeros 13 bateadores que enfrentó, a ocho de ellos por la vía del ponche, antes de que Royce Lewis dejara caer un suave lineazo en el jardín derecho corto para el primer hit de los Mellizos.

__

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial. Lo habitual

El delantero egipcio Mohamed Salah (10) reclama al árbitro francés Francois Letexier durante el partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Egipto arde tras desperdiciar ventaja de dos goles y perder 3-2 ante Argentina en el Mundial

Hans Vanaken, de Bélgica, festeja tras anotar por un error del arquero estadounidense Matt Freese en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, realizado el lunes 6 de julio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)

Bélgica avanza a cuartos, aplasta 4-1 a EEUU, y el último coanfitrión del Mundial sucumbe

Folarin Balogun (20) celebra tras anotar el primer gol de Estados Unidos en el partido contra Bosnia en los 16vos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Julio Cortez)

FIFA suspende la sanción de un partido a Balogun y podrá jugar con EEUU ante Bélgica

Destacados del día

🚨NO ME IMPORTA SI ERES ALCALDE: tenso intercambio entre alcalde de Hialeah y policía de Miami

🚨NO ME IMPORTA SI ERES ALCALDE: tenso intercambio entre alcalde de Hialeah y policía de Miami

GOLPE AL RÉGIMEN: la histórica cerveza cubana crystal renace en MIAMI

GOLPE AL RÉGIMEN: la histórica cerveza cubana crystal renace en MIAMI

VIDEO: Cubanos acusan de estafa a agencia de viajes en Miami tras perder miles de dólares en visas y boletos

VIDEO: Cubanos acusan de estafa a agencia de viajes en Miami tras perder miles de dólares en visas y boletos

Capturan en Tapachula a cubano acusado de feminicidio de su pareja en Cancún cuando huía a Centroamérica

Capturan en Tapachula a cubano acusado de feminicidio de su pareja en Cancún cuando huía a Centroamérica

FIN A LA TREGUA: EEUU lanza nuevos ataques contra objetivos iraníes cerca del estrecho de Ormuz

FIN A LA TREGUA: EEUU lanza nuevos ataques contra objetivos iraníes cerca del estrecho de Ormuz

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter