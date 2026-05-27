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Gavin Williams lanza 7 sólidas entradas y Guardianes vencen 3-2 a Nacionales para evitar barrida

CLEVELAND (AP) — Gavin Williams se serenó tras un inicio irregular y lanzó siete sólidas entradas, mientras los Guardianes de Cleveland vencieron 3-2 a los Nacionales de Washington el miércoles para rescatar el último juego de una serie de tres.

El lanzador abridor de los Guardianes de Cleveland, Gavin Williams, lanza contra los Nacionales de Washington durante un partido de béisbol, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Cleveland. (Foto AP/Phil Long)
El lanzador abridor de los Guardianes de Cleveland, Gavin Williams, lanza contra los Nacionales de Washington durante un partido de béisbol, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Cleveland. (Foto AP/Phil Long) AP

Williams (8-3) permitió una carrera y apenas tres hits —todos en las primeras tres entradas—. El derecho necesitó 24 lanzamientos para salir de la primera y luego hizo solo 19 en total de la cuarta a la sexta. Retiró a sus últimos 13 bateadores.

Tim Herrin trabajó la octava y Cade Smith permitió una carrera en la novena antes de ponchar a dos con la carrera del empate en segunda, para lograr su 19no salvamento, el mayor total de las Grandes Ligas.

El novato Travis Bazzana conectó dos dobles y el dominicano José Ramírez impulsó una carrera por Cleveland, que fue superado 16-5 en los dos primeros juegos.

James Wood, de Washington, se fue de 12-8 en la serie con dos jonrones, tres carreras impulsadas y cinco anotadas.

Ramírez conectó un elevado de sacrificio ante Miles Mikolas (1-4), y el novato Chase DeLauter y el dominicano Angel Martinez aportaron sencillos impulsores ante Richard Lovelady.

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