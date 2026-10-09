Gavin Williams abre por Guardianes ante Sean Burke en 5to juego de serie divisional

“Gavin quiere la pelota. Nosotros queremos que él tenga la pelota, y es su juego”, manifestó el manager de los Guardianes, Stephen Vogt, después de anunciar que Williams sería su abridor.

Williams fue el octavo lanzador de Cleveland utilizado en la victoria del jueves por 9-5 en el cuarto juego, disputado en Chicago. Realizó su primera aparición como relevista en las Grandes Ligas, a raíz de que Cade Smith se metió en problemas en la novena entrada tras el jonrón del cubano Miguel Vargas y la base por bolas que recibió Munetaka Murakami.

El derecho hizo 18 lanzamientos, permitió un hit y recetó un ponche para asegurar la victoria e igualar la serie a dos victorias por bando.

Williams contó que pasó por la oficina de Vogt después del encuentro y le dijo al manager, en su tercer año, que estaba listo para trabajar.

“El cuerpo se siente bien ahora mismo. He estado en la sala de entrenamiento toda la mañana, simplemente resolviéndolo. Pero en realidad es un día normal”, comentó Williams, quien terminó 14-8 en la temporada regular y lideró la Liga Americana con 248 ponches. “Hago una sesión de bullpen esos días y todo el mundo lo sabe. Así que no hay nada diferente. Poder sentir el montículo en una situación de juego es incluso mejor en ese punto”.

Williams ponchó a 11 en cinco entradas y fracción en el segundo juego, una derrota por 4-3. Fue el primer lanzador en la historia de la franquicia en ponchar a cinco bateadores consecutivos en un juego de postemporada. También registró 16 lanzamientos por encima de 100 mph, la cuarta mayor cantidad de un lanzador de la Liga Americana en un juego de playoffs desde que comenzó el registro en 2008.

Williams, de 27 años, permitió dos carreras con cuatro hits. Hizo 98 lanzamientos, incluidos 59 strikes, pero se metió en problemas al permitir que el primer bateador se embasara en la cuarta, quinta y sexta entradas.

Los Guardianes tenían ventaja de 2-0 antes de que los Medias Blancas reaccionaran con tres carreras en el sexto inning para tomar la delantera.

Este será el sexto inicio y la séptima aparición de Williams contra los Medias Blancas esta temporada. Tiene marca de 0-1 con efectividad de 3,76, con 40 ponches y 11 bases por bolas.

“Siguen siendo un equipo difícil al que lanzarle. En este punto de la temporada no hay realmente nada que aprender. Yo sé lo que tienen, y ellos saben lo que tengo”, expresó Williams.

Burke hará su quinta aparición y su tercera apertura contra Cleveland este año. Tiene marca de 3-0 con efectividad de 1,19.

El derecho entró en el juego del lunes en la tercera entrada y se acreditó la victoria. En un momento retiró a 13 bateadores consecutivos, mientras permitía una carrera con un hit y recetaba seis ponches.

“Creo que tuve muy buen control sobre todos mis lanzamientos en la zona. Creo que ésa es la clave contra este equipo. Se ve en los últimos dos juegos cómo han podido armar entradas más grandes cuando no estás tan fino con el control, o te quedas atrás con los bateadores, das bases por bolas, y entonces este equipo prospera”, señaló Burke.

Será la primera vez en siete juegos de esta postemporada que los Medias Blancas recurran a un abridor tradicional. Burke dijo que el mánager Will Venable se le acercó el miércoles para hablar de ese escenario.

“Sean es alguien que va a desempeñar un papel importante en el juego de mañana como el lanzador con el que iremos a la carga. Al evaluar el grupo de lanzadores que tenemos y que usaremos mañana, tenía sentido abrir con él”, explicó Venable.

Pero todos los peloteros estarán disponibles en caso de emergencia para ambos equipos. El ganador viajará a Tampa Bay para el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, que comienza el lunes.

Chicago tiene ventaja de 9-8 en los juegos de esta temporada, pero Cleveland pudo ganar su tercer título consecutivo de la División Central de la Liga Americana por un juego, lo que les dio a los Guardians la ventaja de cerrar esta serie como locales.

Sin embargo, la localía no ha significado mucho, ya que el equipo visitante ha ganado los cuatro partidos.

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FUENTE: AP