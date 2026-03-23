Gattuso: "No hay excusas" para Italia. Envía a Chiesa a casa por aparente disputa previo a repechaje

De cara al partido de repechaje del jueves contra Irlanda del Norte, Gattuso —que sigue siendo tan combativo y aguerrido como cuando jugaba en la selección italiana que conquistó el cuarto Mundial del país en 2006— también sugirió que envió a casa al talentoso extremo Federico Chiesa, algo que podría equivaler a una ruptura definitiva con el jugador más destacado de la consagración de la Eurocopa de hace cinco años.

“Es innegable que hay nerviosismo”, manifestó Gattuso. “Solo alguien sin sangre corriéndole por las venas no lo sentiría. Pero tenemos que hacer un buen trabajo transmitiendo mucha positividad”.

La positividad, sin embargo, no es lo que describe los resultados de Italia en los repechajes de los dos últimos mundiales, cuando la Azzurra fue eliminada por Suecia y Macedonia del Norte, respectivamente.

Dos derrotas ante Noruega en su grupo de las eliminatorias para el próximo torneo en Norteamérica devolvieron a Italia a otra repesca.

La Azzurra ahora necesita vencer a Irlanda del Norte en casa, en Bérgamo, y luego derrotar como visitante la próxima semana a Gales o a Bosnia y Herzegovina para evitar pasar al menos 16 años sin siquiera disputar un partido en la cita cumbre del fútbol masculino.

“No hay excusas”, afirmó Gattuso. “No sirve de nada pensar si podríamos haberlo hecho mejor. Lo único en lo que debemos pensar es en el partido del jueves. Olviden que hemos ganado cuatro Mundiales, dos Eurocopas y un título olímpico. Para nosotros, el único partido es el del jueves".

“Todos los jugadores que están aquí hoy saben lo que nos jugamos y lo importante que es”, subrayó.

'Inútil' que Chiesa se quedara

Chiesa fue enviado de regreso a Liverpool tras reincorporarse brevemente a la selección por primera vez después de una ausencia de casi dos años.

“Tenía algunos problemas menores (físicos) y decidimos que era inútil que se quedara”, explicó Gattuso.

Pero entonces, ¿por qué otros jugadores lesionados como Sandro Tonali, Gianluca Scamacca y Alessandro Bastoni se quedan con el equipo? Sobre todo después de que Gattuso anunciara, cuando asumió en junio tras el despido de Luciano Spalletti, que los jugadores lesionados permanecerían con el grupo para mejorar el espíritu del equipo.

“Porque no todos los jugadores tienen el mismo estado de ánimo”, respondió Gattuso. “Cuando escucho que alguien está dudando, ahí es cuando sé que tengo que tomar una decisión. Lo decidimos juntos. Él sintió que no estaba en condiciones y se fue a casa. Tengo que aceptarlo”.

Nicolò Cambiaghi, extremo de Bologna, fue convocado para reemplazar a Chiesa.

Chiesa ha jugado solo de manera esporádica desde que se incorporó a Liverpool procedente de Juventus hace dos años y esta temporada solo ha sido titular en un partido de la Liga Premier.

Irlanda del Norte también perdió a una pieza clave el lunes, cuando se descartó al defensa central Daniel Ballard por una lesión del isquiotibial. El jugador de Sunderland está entre los pocos con experiencia en la Premier dentro del equipo de Irlanda del Norte.

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FUENTE: AP