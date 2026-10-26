Gasser lanza joya con Cerveceros en la Serie Mundial que no se había dado desde Koufax en 1965

El pitcher de los Cerveceros de Milwaukee Robert Gasser lanza en la sexta entrada del juego 3 de la Serie Mundial ante los Rays de Tampa Bay el lunes 26 de octubre del 2026. (AP Foto/Ashley Landis) AP

Gasser enfrentó al mínimo de bateadores durante seis dominantes entradas y dejó a los Cerveceros de Milwaukee al borde de su primer campeonato con una victoria el lunes 10-1 sobre los Rays de Tampa Bay.

Es el primer abridor que enfrenta al mínimo de bateadores a lo largo de seis entradas en un juego de Serie Mundial desde Curt Schilling con los Diamondbacks de Arizona en el Juego 7 del Clásico de Otoño de 2001.

El último zurdo en lograrlo fue Koufax, miembro del Salón de la Fama, quien firmó su joya en el Juego 5 de la Serie Mundial de 1965.

El novato de 27 años, apodado Bobby Diesel, permitió un sencillo al cubano Yandy Díaz para abrir el juego, pero lo borró con una elección del fildeador de Chandler Simpson. Luego, el receptor venezolano William Contreras puso out a Simpson cuando intentaba robarse la segunda base, después de que Simpson se deslizó y se salió de la almohadilla.

Después, Gasser retiró a 12 bateadores consecutivos hasta que otorgó una base por bolas al cubano Victor Mesa Jr. para abrir la sexta. Nick Fortes siguió con un rodado para doble matanza, y Taylor Walls rodó a la segunda base en el último lanzamiento de Gasser.

Gasser, quien comenzó la temporada en Triple-A Nashville, se acreditó la victoria con seis entradas en blanco, permitiendo un hit, concediendo una base por bolas y ponchando a tres.

Seleccionado en la segunda ronda por San Diego en 2021, Gasser llegó a Milwaukee en 2022 en un muy criticado canje por el cerrador All-Star Josh Hader. Debutó en las Grandes Ligas en 2024, pero se sometió a una cirugía Tommy John en el codo izquierdo después de apenas cinco aperturas.

Le costó recuperar su forma hasta finales de 2026, cuando cerró la temporada regular con una efectividad de 1.67 en sus últimas seis apariciones.

Los Cerveceros han ganado cuatro juegos consecutivos de postemporada como visitantes, tres de ellos con Gasser como abridor. Eso incluye cinco entradas sin permitir carreras en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en el Dodger Stadium.

Antes de este año, Milwaukee había perdido 12 juegos consecutivos de postemporada como visitante desde 2018, igualando la peor racha en la historia de las Grandes Ligas, establecida por los Senators de Washington /Mellizos de Minnesota entre 1925 y 1987.

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FUENTE: AP