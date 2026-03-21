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Garland anota 41 y Leonard suma 34 para Clippers que amplían racha de derrotas en casa de Mavs

DALLAS (AP) — Darius Garland anotó 41 puntos, su máximo de la temporada; Kawhi Leonard sumó 34, con una canasta que empató el marcador cerca del final del tiempo reglamentario, y los Clippers de Los Ángeles vencieron en tiempo extra la noche del sábado por 138-131 a Dallas alargando a 11 partidos la peor racha de derrotas en casa de los Mavericks en 32 años.

El base de los Clippers de Los Ángeles, Darius Garland, mueve el balón durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra los Mavericks de Dallas en Dallas, el sábado 21 de marzo de 2026. (Foto AP/LM Otero)
El base de los Clippers de Los Ángeles, Darius Garland, mueve el balón durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra los Mavericks de Dallas en Dallas, el sábado 21 de marzo de 2026. (Foto AP/LM Otero) AP

Derrick Jones Jr. anotó 15 puntos, con un par de triples en el periodo adicional, y Garland repartió 11 asistencias, mientras los Clippers cortaron una racha de cuatro derrotas que siguió a una seguidilla de cuatro victorias.

Los Angeles igualó a Portland en el octavo puesto de la Conferencia Oeste. Ambos equipos están bien posicionados en la pelea por el torneo de play-in.

Naji Marshall anotó 28 puntos por los Mavericks, que atraviesan su peor racha en el American Airlines Center, de 25 años de antigüedad. Dallas tuvo rachas de derrotas en casa de 19 y 12 partidos durante la temporada 1993-94 en el Reunion Arena, ya demolido.

Cooper Flagg, que anotó 18 puntos, falló un tiro en suspensión en los segundos finales, y Washington llegó apenas tarde cuando encestó un tiro en suspensión después de capturar un rebote ofensivo. Washington anotó 21 puntos.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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