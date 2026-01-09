americateve

Gabriel Martinelli se disculpa por empujón al lesionado Conor Bradley en partido Arsenal-Liverpool

LONDRES (AP) — Gabriel Martinelli, el extremo brasileño de Arsenal, se disculpó con Conor Bradley después de empujarle fuera del campo sin darse cuenta que el defensor de Liverpool estaba gravemente lesionado en los últimos segundos del empate 0-0 de los equipos en la Liga Premier.

Conor Bradley de Liverpool recibe auxilio tras lesionarse y verse involucrado en un altercado con Gabriel Martinelli (tercero a la derecha) en la Liga Premier, el jueves 8 de enero de 2026. (AP Foto/Ian Walton)
Bradley se retorcía de dolor cerca de la línea de banda tras caer de manera incómoda sobre su rodilla izquierda al despejar el balón en el tiempo de descuento.

Martinelli, claramente frustrado, se acercó a Bradley, dejó caer el balón sobre él, le clavó la rodilla en el costado y luego empujó al defensor fuera de la cancha.

Los jugadores de Liverpool reaccionaron furiosos y esto provocó empujones entre los miembros de cada equipo. Martinelli recibió una tarjeta amarilla.

"Conor y yo hemos intercambiado mensajes y ya me he disculpado con él", escribió Martinelli en una publicación en Instagram. “Realmente no entendí que estaba gravemente lesionado en el calor del momento”.

“Quiero decir que lamento profundamente haber reaccionado. Le envío a Conor mis mejores deseos nuevamente para una pronta recuperación”, añadió.

El entrenador del Liverpool Arne Slot habló sobre la lesión de Bradley: "Esperemos lo mejor, pero temo lo peor para Conor Bradley."

"Creo que si un jugador nuestro está en el suelo, la gente podría saber ya que... hay algo mal con ese jugador. Creo que se pudo ver esto", expresó Slot.

“No me gustó ver a uno de mis jugadores siendo sacado fuera del campo si podría tener una lesión tan grave, lo cual aún no sabemos”, agregó.

Como comentarista en Sky Sports, el exdefensor de Inglaterra y del Manchester United, Gary Neville, calificó el comportamiento de Martinelli como "absolutamente vergonzoso."

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, defendió a Martinelli, diciendo que "probablemente él no sabe" que Bradley estaba lesionado.

"Porque conociendo a Gabi, no hay ninguna intención", manifestó. “No sé qué le pasó a Conor. Ojalá no sea grave. Obviamente no hay intención de Gabi de hacerle nada malo.”

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

