Gabby Williams guía a Valkyries a cetro de la WNBA en 2da campaña. Vencen 68-63 a Dream en 7mo juego

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Gabby Williams, de las Valkyries de Golden State, festeja con Kiah Stokes durante el séptimo partido de las finales de la WNBA, el sábado 31 de octubre de 2026 (AP Foto/Tony Avelar) AP

Jordin Canada anotó 18 puntos, Allisha Gray 16 y Angel Reese aportó ocho puntos y 12 rebotes por el Dream, al que se le negó otro campeonato en el cuarto intento de la franquicia.

Gray encestó dos tiros libres con 11 segundos por jugar. Atlanta forzó luego un balón retenido —Gray contra Williams— y Veronica Burton se quedó con la posesión y convirtió dos tiros libres con 5,1 segundos restantes en el séptimo y decisivo partido de las Finales de la WNBA.

La bandeja de Rhyne Howard empató el marcador a 57 con 2:41 por jugar, pero Williams respondió una vez más al encestar un triple decisivo. Anotó dos tiros libres con 1:40 minutos restantes, y luego Kiah Stokes encestó una canasta en los instantes finales. Capturó 13 rebotes y bloqueó dos tiros más para coronar su espectacular postemporada.

Williams se fue de Seattle con una gran sensación sobre incorporarse a Golden State y su cultura de unidad, al regresar al Área de la Bahía de San Francisco, donde jugó baloncesto juvenil, para construir algo especial con las Valkyries —y ahora ya lo ha hecho. Los aficionados corearon “¡Gabby!” durante todo el cuarto periodo.

Cuando sonó la bocina final, el público vestido de violeta que llenó el Chase Center estalló en euforia mientras las jugadoras corrieron a la cancha para abrazarse y celebrar. Cayó confeti desde las vigas.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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