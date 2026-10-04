Futbolistas de Irlanda vuelven a usar brazaletes negros y rechazan dar la mano a Israel

Jugadores de la selección de Irlanda inclinan la cabeza durante la entonación del himno nacional de Israel antes de un partido de fútbol de la Liga de Naciones de la UEFA entre la República de Irlanda e Israel en Backa Topola, Serbia, el 4 de octubre de 2026. (Foto AP/Darko Vojinovic) AP

Los jugadores israelíes también llevaron brazaletes negros en memoria de las personas asesinadas en los ataques contra Israel encabezados por Hamás el 7 de octubre de 2023.

El portero irlandés Caoimhín Kelleher asumió como capitán en lugar de Dara O’Shea —quien estuvo fuera para estar con su esposa por el nacimiento de su hijo— y evitó de forma deliberada estrechar la mano del capitán de Israel, Dor Peretz, pese a completar la formalidad habitual previa al partido con el árbitro y uno de sus asistentes.

Kelleher repitió las acciones de O’Shea antes del primer partido en Debrecen, Hungría la semana pasada, cuando O’Shea declinó darle la mano al capitán de Israel, Manor Solomon. Irlanda terminó ganando ese encuentro 3-0 gracias a tres goles en la primera mitad.

Solomon fue relegado al banquillo para el partido del domingo en Backa Topola, Serbia. El delantero israelí Sayed Abu Farchi regresó a la convocatoria tras cumplir una suspensión tras su expulsión después de su celebración de gol durante la derrota de Israel 3-1 ante Austria el 25 de septiembre.

Finn Azaz, cuya madre tiene ascendencia israelí, estuvo entre los suplentes irlandeses tras haber sido titular contra Austria el jueves.

El partido del domingo inicialmente debía disputarse en Dublín, pero la Asociación de Fútbol de Irlanda trasladó el encuentro a una sede neutral por “razones operativas” en junio, tras llamados generalizados a un boicot en protesta por las acciones de Israel en Gaza. La FAI indicó que el partido se jugaría sin aficionados presentes.

Esto se produjo después de que la propia FAI presentara una moción el noviembre anterior en la que pedía a la UEFA que prohibiera a Israel participar en competiciones de clubes e internacionales.

Presión

Todos los jugadores irlandeses habían estado bajo presión en su país, donde la afinidad con los palestinos es fuerte, para boicotear el segundo partido contra Israel, aunque enfrentaron la mayor presión antes del primer encuentro. En última instancia, solo el portero suplente Gavin Bazuno decidió ausentarse de ambos partidos polémicos, y señaló en un comunicado que era su “creencia personal que matar a personas inocentes está mal”.

Manifestantes lanzaron pelotas de tenis con banderas palestinas al campo durante el empate 2-2 de Irlanda con Austria el jueves, cuando un hombre con una bandera palestina también intentó más tarde correr hacia el terreno de juego.

Un periodista israelí afirmó el sábado durante la conferencia de prensa previa al partido que los jugadores irlandeses habían llamado “monos” a los israelíes durante el encuentro de la semana pasada, lo que provocó una reprimenda inmediata del responsable de comunicaciones irlandés, Kieran Crowley, quien sostuvo que era “una mentira” y dio por terminada la conferencia de prensa.

Los jugadores solo decidieron seguir adelante con los partidos tras una jornada dramática en Debrecen antes del primer encuentro, cuando tanto la conferencia de prensa como el entrenamiento se retrasaron durante horas mientras deliberaban. Según se informó, votaron 14-8 a favor de continuar después de la retirada de Bazuno esa mañana.

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FUENTE: AP