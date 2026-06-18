Fundación de Ciencias de EEUU revoca decisión de desmantelar red oceánica tras protestas

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La fundación emitió un comunicado diciendo que “aprecia las preocupaciones planteadas por el abanico de partes interesadas” y que detendría los esfuerzos para retirar o inutilizar equipos. También indicó que volverá a desplegar el equipo que ya fue retirado del agua y que convocará a un panel de expertos para determinar el futuro de la red.

La Iniciativa de Observatorios Oceánicos es una red de más de 900 sensores oceánicos construida a un costo de 386 millones de dólares. Durante la última década ha seguido la circulación oceánica, los ecosistemas marinos, el cambio climático y el clima extremo, generando datos disponibles gratuitamente para el público e informando más de 500 publicaciones científicas. El proyecto está previsto a continuar otros 15 a 20 años.

La Fundación Nacional de Ciencias había ordenado retirar la mayoría de los instrumentos del sistema de aguas frente a Oregon, Washington, Alaska, Carolina del Norte y Groenlandia para 2027, una decisión que, según científicos, llegó sin aviso y sin revisión científica.

La agencia federal independiente, establecida por el Congreso, describió la medida no como una cancelación, sino como una “reducción de alcance” alineada con nuevas “prioridades científicas en evolución y tecnologías emergentes”. El presupuesto propuesto para 2026 por el gobierno de Trump incluía un recorte del 55% para la agencia.

Un grupo de senadores demócratas y un republicano, así como dos comités demócratas de la Cámara de Representantes, enviaron cartas a la fundación el lunes en las que le pidieron dar marcha atrás con su plan. Legisladores de la Cámara acusaron a la agencia de actuar ilegalmente.

“Desmantelar la iniciativa fue una estupidez suprema, y seguiremos luchando para garantizar que científicos, pescadores y comunidades costeras puedan seguir utilizando los datos críticos que proporciona la iniciativa”, expresó el senador demócrata Jeff Merkley, de Oregon, en un comunicado el jueves.

Los recortes al observatorio oceánico son vistos como parte de un repliegue más amplio de la ciencia bajo el gobierno republicano, que ha avanzado para reducir programas de investigación, recortar personal en agencias, incluida la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y la Agencia de Protección Ambiental, y flexibilizar las regulaciones sobre emisiones. ___________________________________ The Associated Press recibe apoyo de la Walton Family Foundation para la cobertura de políticas ambientales y sobre agua. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org. __________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP