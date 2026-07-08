Funcionarios de la ONU instan a Occidente a dialogar con Afganistán para evitar inestabilidad

ARCHIVO - Un niño y una niña recogen agua de una manguera conectada a un pozo en una mezquita en Deh Mazang, Kabul, Afganistán, el 2 de abril de 2026. (AP Foto/Siddiqullah Alizai, Archivo) AP

“La lección del pasado reciente es que ignorar a Afganistán no es algo bueno”, afirmó Barham Salih, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a The Associated Press en una entrevista el martes junto con el jefe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Alexander De Croo, durante una visita conjunta al país.

Aunque persisten muchos desafíos y dificultades, “es más sensato involucrarse, apoyar y promover el tipo correcto de políticas para asegurarse de que Afganistán siga siendo un país seguro”, indicó Salih en una videollamada. “Sin eso, creo que bien podríamos correr el riesgo de inestabilidad, con todas las implicaciones de esa inestabilidad”, ya sea drogas, extremismo, actividad criminal o el movimiento de refugiados, añadió.

Tras cuatro décadas de conflicto, el empobrecido país, dependiente de la ayuda, se ve ahora sacudido por múltiples crisis, desde desastres naturales y cambio climático hasta la mayor afluencia de refugiados que regresan que el mundo ha visto en décadas.

“En Afganistán, nunca hay una crisis por sí sola. Siempre es crisis sobre crisis”, comentó De Croo a la AP. “Y eso es lo que se ve aquí”.

Casi 6 millones de personas han regresado a Afganistán desde 2023, la gran mayoría desde los países vecinos Pakistán e Irán, desde que esos países iniciaron una ofensiva contra los migrantes que vivían allí. Se espera que unos 2 millones de personas más regresen este año, señalaron los funcionarios de la ONU.

Los retornados han puesto bajo presión a las comunidades locales, muchas de las cuales ya cuentan con recursos escasos en un país donde la pobreza es generalizada y la desnutrición acecha a los más vulnerables.

Esto se ha visto agravado por recortes masivos de la ayuda internacional y por un gobierno talibán que ha marginado a la mitad de la población de Afganistán, al negar a mujeres y niñas la educación más allá de la primaria y prohibirles la gran mayoría de los empleos.

El país también está aislado internacionalmente. Ninguna nación occidental ha reconocido formalmente al gobierno de Afganistán desde que los talibanes tomaron el poder tras una retirada caótica de tropas lideradas por Estados Unidos en agosto de 2021. Rusia fue el primer país en hacerlo oficialmente, en 2025.

El mes pasado, una delegación del gobierno talibán viajó a Bruselas para reunirse con personal de la Unión Europea en conversaciones sobre servicios diplomáticos y el retorno de afganos desde países europeos. La reunión simbolizó una pequeña grieta en el aislamiento diplomático de Afganistán.

Se observa progreso en algunas áreas

Aun así, pese a los importantes desafíos, Afganistán ha mostrado mejoras en algunas áreas, en particular en seguridad y en la lucha contra la corrupción y la producción de drogas, indicaron los funcionarios de la ONU.

“No cerraría los ojos ante el hecho de que hay progreso, y quizá un progreso que nadie habría esperado hace cinco años”, expresó De Croo a la AP. Señaló que la producción de drogas había caído un 95% en un país que era uno de los principales productores mundiales de opio y heroína.

“Si ahora la comunidad internacional le da la espalda a Afganistán, las consecuencias no solo estarán en Afganistán. Las consecuencias serán mucho, mucho más amplias”, advirtió De Croo.

“El mensaje para los países occidentales es: si quieren tener una sociedad estable y pacífica, no lo logran únicamente con política interna. Si quieren vivir en paz y estabilidad, su vecindario también necesita estar en paz y estabilidad”, agregó.

Persisten restricciones draconianas para mujeres y niñas

Las duras restricciones impuestas por el gobierno a mujeres y niñas siguen siendo uno de los mayores puntos de fricción entre el gobierno afgano y la comunidad internacional. De Croo y Salih dijeron que habían abordado el tema en sus reuniones con funcionarios afganos durante su visita al país. Ambos afirmaron que creían que la clave del progreso era el acercamiento.

“Esperamos que una interacción constructiva muestre el camino a seguir en ese sentido”, sostuvo Salih. “Es importante que haya avances, que haya reformas tangibles que permitan un sistema inclusivo en este país”.

Los recortes de ayuda podrían tener repercusiones duraderas

Los recortes de la ayuda internacional han tenido “un impacto muy tangible” en el país, afirmó De Croo, al señalar que 422 centros médicos cerraron en Afganistán por falta de financiamiento en el lapso de un año. “Cerraron porque la financiación simplemente desapareció. Eso afecta a más de 3 millones de personas, que pierden el acceso a servicios médicos básicos”, explicó.

A comienzos de este año, el Programa Mundial de Alimentos dijo que los recortes de financiación lo habían obligado a rechazar a tres de cada cuatro niños con desnutrición aguda que buscaban ayuda, porque ya no tenía fondos para alimentarlos.

El gobierno afgano lanzó una campaña para erradicar el cultivo de amapola poco después de tomar el poder. Pero la drástica reducción de la producción de drogas también se debió en parte a que a los agricultores se les ofrecieron cultivos alternativos al cultivo de amapola de opio, indicó De Croo, y añadió que la financiación para esos programas se había recortado severamente.

“Si no podemos seguir trabajando junto con los agricultores para darles una alternativa a producir drogas”, entonces el cultivo de drogas podría regresar, advirtió.

Aunque la atención internacional se ha alejado de Afganistán, Salih dijo que, si bien persisten los desafíos, ahora existe una oportunidad para que el resto del mundo se involucre con el país.

“Es vital recordarle al mundo que el costo de la inacción supera con creces el de actuar”, afirmó Salih. “No se puede ignorar Afganistán, y lo que ocurre en Afganistán no necesariamente se queda en Afganistán”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP