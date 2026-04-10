Funcionarios de Kansas City proponen bonos por 600M para retener a Reales en Missouri

El lanzador abridor de los Reales de Kansas City, Seth Lugo, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Medias Blancas de Chicago, el jueves 9 de abril de 2026, en Kansas City, Missouri. (Foto AP/Charlie Riedel) AP

El alcalde Quinton Lucas y nueve de los 12 miembros del Concejo Municipal presentaron el jueves una propuesta de ordenanza para permitir que el administrador municipal negocie con los Reales un nuevo estadio cerca de la histórica Union Station de la ciudad y su museo de la Primera Guerra Mundial, a unos 6 millas al noroeste del actual Kauffman Stadium de los Reales.

La ciudad prevé que el nuevo estadio cueste 1.900 millones de dólares, y Missouri promulgó el año pasado una ley que permite al estado cubrir la mitad, o 950 millones de dólares. Si Kansas City emitiera sus bonos, los Reales necesitarían 350 millones de dólares en fondos privados.

El Kauffman Stadium está junto al Arrowhead Stadium de los Chiefs en el Truman Sports Complex, propiedad del condado de Jackson, Missouri, y sede de ambos equipos desde 1973. Sus contratos de arrendamiento de los estadios vencen en 2031 y, en abril de 2024, los votantes del condado rechazaron prorrogar un impuesto que habría ayudado a pagar renovaciones en ambos.

Los Reales también han considerado otro sitio para un nuevo estadio a unas 5 millas al norte, en la vecina North Kansas City.

Los líderes legislativos de Kansas, que tendrían que aprobar un acuerdo para atraer a los Reales, han mostrado poco interés en uno después de que el estado se comprometiera en diciembre a emitir 2.400 millones de dólares en bonos para cubrir el 60% del costo de un nuevo estadio techado con cúpula de 3.000 millones de dólares para los Chiefs en Kansas City, Kansas. Dos de ellos, el presidente de la Cámara de Representantes Dan Hawkins, republicano, y el líder de la minoría Brandon Woodard, demócrata, emitieron el viernes un comunicado conjunto en el que felicitaron a Missouri y añadieron: “Estamos deseando ver lo que viene”.

El Concejo Municipal de Kansas City, Missouri, podría votar sobre la propuesta de ordenanza tan pronto como el jueves, pero el administrador municipal Mario Vasquez manifestó que el trabajo para mantener al equipo “apenas comienza”.

“Estamos agradecidos por su participación en este proceso, así como por el trabajo crucial del estado de Missouri, y esperamos con interés conversaciones más detalladas mientras consideramos soluciones que sean las mejores para nuestro equipo, nuestros aficionados y nuestra comunidad” señaló el equipo en un comunicado el viernes.

Los economistas que han estudiado a los equipos deportivos profesionales han concluido durante décadas que subsidiar estadios no vale el costo para sus comunidades porque los recintos desvían la actividad económica de otras partes del área en lugar de expandir la economía en general. Aun así, los estados y las ciudades siguen otorgando subsidios para renovar estadios o construir nuevos.

El gobernador de Missouri, Mike Kehoe, calificó a los Reales como “un catalizador económico clave” para su estado.

“El estado de Missouri está comprometido a seguir trabajando junto con la organización de los Reales de Kansas City y la ciudad de Kansas City para garantizar que los Reales permanezcan en Missouri —donde pertenecen”.

De los 60 estadios utilizados por equipos de la MLB y la NFL, 49 son de propiedad pública o están ubicados en terrenos públicos.

El estado de Nueva York y el condado de Erie aportaron juntos 850 millones de dólares, o el 40% del costo, para el nuevo estadio de la NFL de los Buffalo Bills, de 2.100 millones de dólares. El estado de Ohio y gobiernos locales han prometido 1.200 millones de dólares para cubrir la mitad del costo de un nuevo estadio para los Browns de Cleveland de la NFL, aunque la parte del estado está frenada por una demanda.

Las autoridades de Kansas han descrito el estadio de los Chiefs como el mayor proyecto de desarrollo económico en la historia del estado. El equipo también planea un distrito comercial alrededor del estadio y un nuevo complejo de entrenamiento en Olathe, Kansas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP