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Funcionarios de EEUU vinculan brote de ciclosporiasis por lechuga a 3 estados más

WASHINGTON (AP) — Los casos de una enfermedad parasitaria vinculada a la lechuga iceberg retirada del mercado se han confirmado ya en 20 estados de Estados Unidos, informaron el jueves funcionarios federales de salud.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) indicó que científicos del gobierno ya han identificado casos en otros tres estados: Georgia, Tennessee y Texas.

El total de personas enfermas por el parásito asciende ahora a 11.458, comparadas con unas 10.900 reportadas la semana pasada.

La FDA, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y funcionarios de salud estatales han centrado su investigación en lechuga cultivada en una granja del centro de México operada por Taylor Farms, un importante proveedor de productos agrícolas de Estados Unidos.

La FDA señaló que su personal continúa inspeccionando y analizando productos en la granja, en cooperación con funcionarios del gobierno mexicano. La agencia de Estados Unidos afirmó que “sigue confiando en que toda la lechuga iceberg retirada del mercado relacionada con este brote específico de cyclospora ya no está a la venta”.

La cyclospora es un parásito microscópico que comúnmente causa diarrea acuosa “con evacuaciones intestinales frecuentes y a veces explosivas”, según los CDC. Los brotes tienden a ocurrir con mayor frecuencia a finales de la primavera y en el verano boreal.

Este parásito infecta los intestinos y se propaga a través de las heces. La enfermedad, llamada ciclosporiasis, es menos común que las enfermedades transmitidas por alimentos causadas por otros gérmenes, entre ellos la salmonela y la E. coli. Muchos casos de ciclosporiasis nunca se vinculan con un alimento específico u otra fuente.

Los CDC informaron esta semana que este año ha habido cerca de 29.000 casos confirmados o sospechosos de cyclospora en Estados Unidos. Según la agencia, se han registrado 922 hospitalizaciones. Anteriormente, el peor año en Estados Unidos por infecciones fue 2019, cuando se reportaron a nivel nacional unos 4.700 casos.

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El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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