Funcionario: Hombre que atacó sinagoga en Michigan perdió familiares en bombardeo israelí en Líbano

Vehículos policiales se encuentran estacionados frente a la sinagoga Temple Israel, el viernes 13 de marzo de 2026, en West Bloomfield, Michigan. (Foto AP/Paul Sancya) AP

Ayman Mohamad Ghazali, de 41 años, ciudadano estadounidense naturalizado nacido en Líbano, fue abatido por personal de seguridad después de embestir con un vehículo la sinagoga Temple Israel en West Bloomfield, cerca de Detroit, y conducir por un pasillo el vehículo, que luego se incendió, según las autoridades.

El FBI, que encabeza la investigación, describió el ataque contra una de las sinagogas reformistas más grandes del país como un acto de violencia dirigido contra la comunidad judía.

Unas 140 personas —106 niños y más de 30 miembros del personal— estaban en la sinagoga en el momento del ataque, dijo Cassi Cohen, directora de desarrollo estratégico de Temple Israel. Ninguna resultó herida, de acuerdo con el jefe policial del condado Oakland, Mike Bouchard.

Durante una conferencia de prensa el viernes, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y la senadora federal Elissa Slotkin elogiaron a los elementos de seguridad privada de Temple Israel por detener rápidamente el ataque.

“Si no hubieran hecho todos su trabajo casi a la perfección, estaríamos hablando de una tragedia inmensa aquí, con niños muertos”, afirmó Slotkin.

Whitmer instó a los estadounidenses a “bajar el tono” en medio de lo que calificó como una ola creciente de antisemitismo. Señaló que los niños que asistían a la escuela en la sinagoga tenían 5 años o menos.

“Esto apunta a bebés que son judíos”, sostuvo Whitmer. “Eso es antisemitismo en su peor expresión”.

Ghazali llegó a Estados Unidos en 2011 con una visa de familiar directo como cónyuge de una ciudadana estadounidense y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2016, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Un ataque aéreo israelí mató a cuatro personas en la localidad de Mashgharah, en el este de Líbano, el 5 de marzo, reportaron la agencia estatal libanesa y el Ministerio de Salud de Líbano. Una mujer también resultó herida.

Los efectos colaterales de la guerra de Irán se han extendido por todo Oriente Medio. Israel ha intensificado sus ataques contra Líbano tras la reanudación de los enfrentamientos con el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán.

Un funcionario local de Mashgharah dijo a The Associated Press que dos hermanos de Ghazali y una sobrina y un sobrino murieron en su casa en el ataque aéreo, poco después del atardecer, cuando realizaban la comida con que rompían el ayuno durante el mes sagrado musulmán del Ramadán.

El funcionario, que pidió el anonimato porque no podía hablar públicamente de los detalles del ataque aéreo, indicó a la AP que Kassim e Ibrahim Ghazali murieron, junto con los hijos de Ibrahim Ghazali, Ali y Fátima. La esposa de Ibrahim Ghazali resultó gravemente herida y permanece hospitalizada, agregó el funcionario.

El funcionario señaló que Kassim Ghazali era un entrenador de fútbol y preparador físico conocido, e Ibrahim era conductor de autobús escolar en la localidad.

El funcionario añadió que el padre de Ayman Ghazali estaba en Estados Unidos y regresó a Líbano recientemente.

En los minutos posteriores al ataque, el humo se elevó desde la sinagoga. Un agente de seguridad fue impactado por el vehículo y quedó inconsciente, pero no sufrió lesiones que pusieran en peligro su vida, dijo Bouchard. Además, 30 agentes policiales fueron atendidos por inhalación de humo.

Cohen estaba en el pasillo donde ocurrió el choque. Describió que escuchó un fuerte estruendo y contó que tomó a algunos miembros del personal, corrió a su oficina y cerró la puerta con llave.

“Cuando escuché el choque, supe que era grave”, expresó Cohen.

Indicó que el choque ocurrió cerca de un aula y que, además de los niños, también había más de 30 miembros del personal en la sinagoga.

La rabina Arianna Gordon, de Temple Israel, agradeció al equipo de seguridad, a las fuerzas del orden y a los maestros de primera infancia por sacar a los niños a salvo y reunirlos con sus padres.

Una docena de padres corrieron para recoger a sus hijos poco después que las autoridades despejaron el edificio. Otras familias se reunieron en un Centro Comunitario Judío cercano.

Allison Jacobs, cuya hija de 18 meses está inscrita en la guardería de Temple Israel, dijo que recibió un mensaje de una maestra indicando que los niños estaban bien incluso antes que ella supiera lo que había ocurrido.

“No hay palabras. Estaba en un shock total y absoluto”, manifestó.

Las sinagogas de todo el mundo han estado en alerta y reforzando la seguridad desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques con misiles contra Irán el 28 de febrero.

El FBI ha advertido que agentes iraníes podrían estar planeando ataques con drones contra objetivos en California. Dos hombres llevaron explosivos a una protesta de ultraderecha frente a la residencia oficial del alcalde de Nueva York el sábado. Los investigadores alegan que se inspiraron en el grupo extremista Estado Islámico.

El presidente Donald Trump calificó el ataque como “algo terrible”.

El ataque fue el segundo contra un lugar de culto en Michigan en el último año. En septiembre pasado, un exmarine mató a tiros a cuatro personas en una iglesia al norte de Detroit y le prendió fuego. Posteriormente, el FBI indicó que estaba motivado por “creencias antirreligiosas” contra La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

El condado Oakland es el segundo más grande de Michigan, con aproximadamente 1,3 millones de habitantes. La mayoría de los residentes judíos del área de Detroit vive allí. Temple Israel tiene 12.000 miembros, según su sitio web. ___

Durkin Richer reportó desde Washington, D.C., y Mroue desde Beirut, Líbano. Los periodistas de The Associated Press Ed White en Detroit; Todd Richmond en Madison, Wisconsin; John Seewer en Toledo, Ohio; Eric Tucker en Washington, D.C., y Hallie Golden en Seattle contribuyeron a este despacho. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP