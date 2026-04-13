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Fuerzas mexicanas localizan al alcalde de la ciudad turística de Taxco y su padre tras secuestro

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades mexicanas localizaron el lunes al alcalde de la ciudad turística de Taxco, en el estado de Guerrero, y su padre, quien fue secuestrado el fin de semana por presuntos delincuentes.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo en un mensaje de su cuenta de X que tras un operativo de las fuerzas federales y estatales se logró encontrar al alcalde Juan Andrés Vega Carranza y su padre, quien había sido privado de la libertad desde el 11 de abril.

El anuncio se da a conocer horas después de que algunos medios locales reportaron la desaparición de Vega Carranza, quien salió desde la madrugada a negociar con los captores de su padre y se perdió contacto con él y su equipo de seguridad.

El incidente ocurre a cinco meses del asesinato a tiros del popular alcalde de la ciudad occidental de Uruapan, estado de Michoacán, Carlos Manzo, en medio del recrudecimiento de la violencia en algunas regiones del país de la que no han escapado los políticos.

Sin ofrecer mayores detalles, García Harfuch dijo que Vega Carranza y su padre fueron hallados por personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y que se continuarán las operaciones para detener a los responsables del hecho.

El médico Juan Vega, padre del alcalde y director general de un hospital en Taxco, fue secuestrado cuando conducía un vehículo por una carretera federal. El automóvil fue encontrado en el municipio sureño de Taxco, indicaron medios locales.

El alcalde Manzo murió el pasado 1 de noviembre en un hospital de Uruapan tras recibir siete impactos de bala que disparó un joven pistolero que lo atacó en una plaza de esa ciudad en medio de decenas de personas que participaban en las celebraciones del Día de Muertos.

Por el caso han sido detenidas al menos veinte personas, entre ellas personal de seguridad del alcalde.

La muerte del político independiente, de 40 años, desató protestas en Uruapan y Morelia, capital del estado occidental de Michoacán.

En el último año y medio han sido asesinados diez alcaldes, tres de ellos en el estado sureño de Guerrero, que es uno de los más violentos del país.

FUENTE: AP

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