Caribe

Fuerzas de EEUU interceptan otro petrolero sancionado en el mar Caribe, afirma Ejército

WASHINGTON (AP) — Las fuerzas de Estados Unidos abordaron otro petrolero en el Mar Caribe, informó el Ejército estadounidense el viernes, en un momento en que el gobierno del presidente Donald Trump continúa apuntando a los petroleros sancionados que viajan hacia y desde Venezuela.

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, muestra al buque Munro de la Guardia Costera de Estados Unidos siguiendo al MV Bella 1 en el océano Atlántico el miércoles 7 de enero de 2026. (Departamento de Defensa a través de AP)
La medida fue realizada antes del amanecer por los Marina de Guerra y la Armada de Estados Unidos, como parte del despliegue de fuerzas que lleva meses en el Caribe, según el Comando Sur de Estados Unidos, que declaró: "no hay refugio seguro para los criminales" al anunciar la incautación del buque llamado Olina.

De momento, los oficiales de la Marina no han podido proporcionar detalles sobre si la Guardia Costera estadounidense formó parte de la fuerza que tomó el control del buque, como ha sido el caso en incautaciones anteriores. Un portavoz de la Guardia Costera de Estados Unidos dijo que por ahora no hay comentarios sobre la incautación.

El Olina es el quinto petrolero que ha sido incautado por las fuerzas de Estados Unidos como parte de un esfuerzo más amplio del gobierno de Trump para controlar la distribución de los productos petroleros de Venezuela a nivel mundial, tras la destitución de Nicolás Maduro por parte en una sorpresiva incursión nocturna estadounidense.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

