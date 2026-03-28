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Fuerza Aérea de Colombia defiende operación con aeronaves similares al avión militar accidentado

BOGOTÁ (AP) — La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) defendió el sábado la continuidad de operaciones de sus aeronaves, tras el accidente de uno de los aviones militares en el suroeste del país andino que dejó 69 muertos y 57 heridos.

En un comunicado publicado en redes sociales, la institución informó que otro Hércules de la flota C-130, la misma a la que pertenecía el avión accidentado, realizó el traslado masivo de personal médico, enfermeros e incluso heridos, tras el siniestro en Puerto Legízamo.

En total, dos aviones Hércules del mismo equipo están habilitados, y otros dos están por concluir su mantenimiento, agregó el comunicado.

“Como lo ha hecho por años el equipo C-130 Hércules continúa operando”, realizando tares de transporte de personal, carga y paracaidismo a gran altura, incluso “misiones internacionales”, destacó la institución. Añadió que las FAC cumplen tareas con “responsabilidad” y “vocación de servicio”.

El Hércules C-130 de matrícula FAC 1016 despegó el lunes desde el aeropuerto de Puerto Leguízamo, un poblado ubicado en la Amazonía colombiana, para transportar tropas del ejército, pero se estrelló a 1,8 kilómetros de la pista del aeropuerto, según la FAC.

En el siniestro fallecieron 61 miembros del ejército, seis de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y dos de la policía nacional.

El Instituto de Medicina Legal detalló que hasta el viernes se habían identificado 63 de los 69 cuerpos que ingresaron a la institución, y los seis restantes “se encuentran en proceso de cotejo de muestras genéticas” tomadas a sus familiares.

El sábado, en Nariño, los cuerpos de los soldados Arnulfo Gildardo Montachez y Alexis Muñoz Cerón Deimer fueron recibidos con honores por sus compañeros y familiares para sus honras fúnebres.

El presidente colombiano Gustavo Petro cuestionó que gobiernos anteriores permitieran operar un avión “tan viejo” e insistió en la necesidad de renovar la flota. Según el mandatario, la aeronave fue fabricada en 1983 y donada por Estados Unidos.

Ese país informó en 2020 sobre la donación de un Hércules C-130 a la Fuerza Aérea de Colombia en el marco del programa de donación de artículos de defensa excedentes, según la revista oficial del Departamento de Estado estadounidense. Explicó entonces que Colombia adaptaría la aeronave a sus necesidades.

FUENTE: AP

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