Fuertes caídas en empresas tecnológicas arrastran a Wall Street

Operadores bursátiles en la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York el 16 de junio del 2026. (AP Foto/Richard Drew) AP

El S&P 500 cayó 1,4%. El índice viene de 11 semanas al alza en las últimas 12, impulsadas en gran medida por acciones tecnológicas. El promedio industrial Dow Jones, que está menos influido por las acciones tecnológicas, borró una ganancia temprana y cerró apenas 0,1% a la baja. El compuesto Nasdaq cayó 2,2%.

Los mercados de Asia bajaron. El índice Kospi de Corea del Sur, uno de los grandes ganadores del auge de la IA, se desplomó 10%. Las acciones en Europa también cayeron.

Las ventas se dirigieron en gran medida a empresas cuyo valor se ha disparado en medio del frenesí por la tecnología de inteligencia artificial. Sus costosas valoraciones bursátiles les dan más influencia sobre la dirección del mercado en general. El martes, dentro del S&P 500 subieron más acciones de las que bajaron, pero las empresas tecnológicas se impusieron sobre las ganancias en otros sectores.

SpaceX osciló en las primeras operaciones y luego cerró 1% al alza. La empresa de exploración espacial e inteligencia artificial tuvo un debut bursátil fulgurante hace menos de dos semanas. La compañía planea recaudar dinero mediante una emisión de bonos, en parte para financiar el desarrollo de IA.

La creciente probabilidad de que haya alzas de tasas de interés este año ha ayudado a desinflar en días recientes el enorme repunte de las acciones vinculadas a la IA, ya que los operadores temen que tasas más altas puedan frenar el crecimiento económico.

Esas ganancias de las grandes tecnológicas han sido significativas y han llevado a los principales índices a rachas récord en 2026. Dentro del S&P 500, el sector tecnológico por sí solo ha subido 25,5% en poco más de los últimos tres meses, y 16,6% en lo que va del año. El Kospi de Corea del Sur casi se ha duplicado en lo que va de 2026, incluso después del desplome del martes.

Los analistas han estado advirtiendo que las acciones tecnológicas podrían estar listas para una corrección.

“Visto a través de esta lente, un periodo de consolidación es razonable, en nuestra opinión, después de un movimiento alcista tan pronunciado”, escribió Brock Weimer, analista de estrategia de inversión en Edward Jones, en una nota de investigación.

Muchas empresas tecnológicas han estado gastando mucho en tecnología de IA. La posibilidad de tasas de interés más altas puede sofocar el gasto futuro y perjudicar los precios de las inversiones. La Reserva Federal ha señalado que podría subir las tasas de interés al menos una vez antes de que termine el año. En Wall Street se ve una probabilidad de 85% de que el banco central eleve este año su tasa de interés de referencia, según datos de CME Group. Eso se compara con 60% una semana antes.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó de 4,51% a 4,50%. El rendimiento del bono del Tesoro a 2 años cayó de 4,24% a 4,20. Sin embargo, los rendimientos de los bonos se mantienen altos en medio de preocupaciones por la inflación.

La inflación se ha estado intensificando a lo largo del año. El impacto de los aranceles ayudó a detener y revertir lo que había sido una desaceleración del crecimiento de la inflación. La guerra de Estados Unidos con Irán elevó rápidamente los precios de la energía, incluidos los de la gasolina. Los mayores costos de la energía también han encarecido el transporte marítimo de una amplia gama de bienes, y eso ha estado pesando sobre empresas y hogares. Se espera que un informe previsto para el jueves muestre que la inflación subió a 4,1% en mayo.

Los precios del petróleo se han moderado en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a su guerra. El precio de un barril de crudo estadounidense para entrega en agosto cayó 0,9% y cerró en 73,21 dólares. El precio para entrega en septiembre de un barril de crudo Brent, el referente internacional, bajó 0,9% y cerró en 76,80 dólares. Los precios siguen por encima de niveles de alrededor de 70 dólares por barril antes de que comenzara la guerra.

Al cierre, el S&P 500 cayó 107,33 puntos hasta 7.365,46, mientras que el Nasdaq bajó 579,56 puntos hasta 25.587,04. El Dow perdió 45,87 puntos y cerró en 51.666,84.

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La periodista de The Associated Press Mayuko Ono en Tokio contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP