americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Fuerte presencia policial en Nueva York antes de celebraciones del 4 de Julio

NUEVA YORK (AP) — El Departamento de Policía de Nueva York desplegará a miles de agentes para proteger las enormes celebraciones del Día de la Independencia, un partido del Mundial de fútbol e incluso la posibilidad de una boda de una famosa cantante pop en medio del fuerte calor que agobia a la región.

La presencia policial en el Madison Square Garden de Nueva York el 1 de julio de 2026. (AP foto/Richard Drew)
La presencia policial en el Madison Square Garden de Nueva York el 1 de julio de 2026. (AP foto/Richard Drew) AP

La comisionada de Policía Jessica Tisch manifestó el miércoles que no hay amenazas específicas o creíbles para las celebraciones, que incluirán desfiles de veleros y buques navales en los ríos Hudson y East, sobrevuelos de aviones y un masivo espectáculo de fuegos artificiales —todo ello en medio de una intensa ola de calor que podría estirar los recursos de los locales médicos.

Además, la policía también podría estar lidiando con otro posible evento que se mantiene en reserva: la boda de Taylor Swift con el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

“En una sesión informativa sobre los principales eventos que ocurren este fin de semana en la ciudad de Nueva York, sería negligente si no mencionara un evento que estamos siguiendo en el Madison Square Garden el viernes por la noche", declaró Tisch en referencia a las posibles nupcias. "El Departamento de Policía de Nueva York, por supuesto, tendrá un dispositivo en el lugar, pero no voy a entrar en más detalles sobre eso en este momento”.

Agentes uniformados, unidades caninas y equipos de armas pesadas estarán desplegados en gran número a lo largo de las zonas costeras de la ciudad para las festividades de Sail 250, que traerán a la ciudad alrededor de 100 embarcaciones y a unos 27.000 marineros, tripulantes y dignatarios.

Los asistentes deberán pasar por controles de seguridad al dirigirse a las áreas de observación frente al agua el sábado, señalaron las autoridades.

Por la noche, el espectáculo de fuegos artificiales de Macy’s atraerá miles de miradas hacia el cielo mientras se lanzan 85.000 proyectiles desde seis barcazas y un espectáculo láser se proyecta desde el Puente de Brooklyn.

También en el cielo: la unidad de aviación del departamento de policía y su equipo de drones, que estarán monitoreando la ciudad y atentos a drones ilegales que sobrevuelen el área de vuelo restringida alrededor del espectáculo.

“El mensaje es claro: si hay cualquier actividad ilegal de drones que viole nuestras restricciones temporales de vuelo, su dron será confiscado”, afirmó Tisch.

El departamento también desplegará recursos antiterroristas, perros de detección de explosivos, personal del escuadrón antibombas y equipos de armas pesadas, junto con agentes de civil y una unidad portuaria para las vías navegables.

Mientras tanto, la ciudad volverá a imponer restricciones especiales en su terminal ferroviaria más concurrida, Penn Station, el domingo para dar cabida a miles de aficionados que se dirigen al otro lado del Hudson para ver a Brasil enfrentarse a Noruega en la Copa del Mundo. Solo se permitirá el ingreso a algunas partes de la estación a las personas que tengan boleto para el partido.

La policía ya ha estado instalando vallas de control de multitudes y colgando letreros de “prohibido estacionar” cerca del Madison Square Garden, que se encuentra sobre Penn Station, ante la expectativa de posibles multitudes de seguidores de Swift y otros curiosos que esperan ver algo relacionado con la posible boda.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

Un niño duerme en la calle ante casas dañadas por los sismos en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

Una fuerte réplica sacude Venezuela mientras los rescatistas buscan sobrevivientes

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un sismo que remeció La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)

Se reduce la ventana de tiempo para rescatar sobrevivientes en Venezuela tras 2 sismos mortales

ARCHIVO - Sergei Ivanov, representante especial de Rusia para la protección del medio ambiente y el transporte, asiste a un desfile militar del Día de la Victoria que conmemora el 75to aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza Roja de Moscú, Rusia, el miércoles 24 de junio de 2020. (Foto AP/Pavel Golovkin, Pool, archivo)

Muere Sergei Ivanov, exministro de Defensa ruso, a los 73 años; fue considerado sucesor de Putin

Destacados del día

Marco Rubio ordena DEPORTAR a exfuncionarios cubanos del ICAP acusados de espionaje

Marco Rubio ordena DEPORTAR a exfuncionarios cubanos del ICAP acusados de espionaje

Cuba dice estar dispuesta a dialogar con EEUU sobre inversión, migración y salud pese a sanciones

Cuba dice estar dispuesta a dialogar con EEUU sobre inversión, migración y salud pese a sanciones

Grupos de rescatistas buscan entre los escombros de un edificio que se derrumbó en los terremotos ocurridos en La Guaira, Venezuela, el martes 30 de junio de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Entre escombros y desesperación, familias de La Guaira acusan al gobierno venezolano de abandono

Bruno Rodríguez anuncia que conversaciones con EEUU no muestran progreso y lleva sanciones a la ONU

Bruno Rodríguez anuncia que conversaciones con EEUU "no muestran progreso" y lleva sanciones a la ONU

Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter