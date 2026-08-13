americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Fuentes de AP: Junta del Centro Kennedy avanza con cierre de 2 años por renovaciones

WASHINGTON (AP) — El Centro Kennedy seguirá adelante con un cierre de dos años del extenso recinto de artes escénicas para permitir importantes trabajos de renovación, mientras que parte de la programación al aire libre podría continuar, según dos personas familiarizadas con el asunto.

El exterior del Kennedy Center el viernes 31 de julio de 2026 en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
El exterior del Kennedy Center el viernes 31 de julio de 2026 en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein) AP

La decisión, tomada el jueves por una junta compuesta en gran medida por aliados del presidente Donald Trump, supone redoblar la apuesta respecto del plan inicial de la institución para que pudieran efectuarse cambios que, según los dirigentes, eran necesarios por motivos de seguridad. Los críticos han expresado preocupación de que Trump pueda avanzar con renovaciones más drásticas como parte de su esfuerzo de segundo mandato por remodelar Washington a su imagen.

Las dos personas no estaban autorizadas para hablar públicamente sobre la medida de la junta antes de un anuncio oficial y hablaron bajo condición de anonimato.

El juez federal de distrito Christopher Cooper bloqueó en mayo un cierre que estaba previsto que entrara en vigor el 5 de julio. No estaba claro de inmediato si la decisión de la junta daría pie a otra ronda de impugnaciones legales. Cooper había dictaminado que la votación del 16 de marzo de la junta, que respaldó la medida, parecía “mal informada y aparentemente predeterminada”.

Al seguir adelante, los miembros de la junta podrían enfrentar presión para demostrar que han considerado a fondo sus opciones.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
candyman sufre accidente de transito durante transmision en vivo y el impactante momento queda grabado

Candyman sufre accidente de tránsito durante transmisión en vivo y el impactante momento queda grabado

Por Redacción América Noticias Miami
youtuber adrian peachy denuncia que las guiribitey amenazaron con demandarlo tras un video en youtube

Youtuber Adrián Peachy denuncia que las Guiribitey amenazaron con demandarlo tras un video en YouTube

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

PETE HEGSETH ELEVA LA PRESIÓN SOBRE CUBA: Todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares

PETE HEGSETH ELEVA LA PRESIÓN SOBRE CUBA: "Todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares

ICE arresta en Florida a camionero cubano con orden final de deportación y licencia comercial vencida

ICE arresta en Florida a camionero cubano con orden final de deportación y licencia comercial vencida

HORROR EN KANSAS: un hombre mató a sus cuatro hijos y a su pareja antes de quitarse la vida

HORROR EN KANSAS: un hombre mató a sus cuatro hijos y a su pareja antes de quitarse la vida

ROLANDO ZALDÍVAR REAPARECE EN LAS CALLES DE MIAMI Y RECONOCE: El daño me lo hago yo mismo

ROLANDO ZALDÍVAR REAPARECE EN LAS CALLES DE MIAMI Y RECONOCE: "El daño me lo hago yo mismo

Esta imagen, distribuida por Vantor muestra humo en una vista general de una infraestructura portuaria en Novorossiysk, Rusia, el 12 de agosto de 2026. (Imagen satelital©2026 Vantor vía AP)

Drones ucranianos alcanzan una gran refinería rusa a casi 1.300 kms de la frontera y causan incendio

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter