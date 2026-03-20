Fuentes de AP: Falcons obtienen al safety Sydney Brown de Eagles por canje de selecciones de draft

Ambas personas hablaron bajo condición de anonimato el viernes porque el canje no ha sido anunciado.
Los Falcons y los Eagles acordaron un canje que envía al safety Sydney Brown a Atlanta a cambio de selecciones del draft, informaron a The Associated Press dos personas con conocimiento del acuerdo.
Ambas personas hablaron bajo condición de anonimato el viernes porque el canje no ha sido anunciado.
Los Eagles recibirán selecciones en la cuarta (N.º 114) y sexta (N.º 197) rondas, mientras que Atlanta obtiene a Brown y las selecciones N.º 122 y 215.
Brown fue una selección de tercera ronda en el draft de 2023. Fue titular en nueve partidos y tuvo dos intercepciones, incluida una devolución de 99 yardas para touchdown como novato.
Fue un colaborador clave para Filadelfia en equipos especiales durante sus tres temporadas y participó en el 76% de las jugadas de esa unidad el año pasado.
___
