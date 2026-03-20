Fuentes de AP: Falcons obtienen al safety Sydney Brown de Eagles por canje de selecciones de draft

Los Falcons y los Eagles acordaron un canje que envía al safety Sydney Brown a Atlanta a cambio de selecciones del draft, informaron a The Associated Press dos personas con conocimiento del acuerdo.

Ambas personas hablaron bajo condición de anonimato el viernes porque el canje no ha sido anunciado.

Los Eagles recibirán selecciones en la cuarta (N.º 114) y sexta (N.º 197) rondas, mientras que Atlanta obtiene a Brown y las selecciones N.º 122 y 215.

Brown fue una selección de tercera ronda en el draft de 2023. Fue titular en nueve partidos y tuvo dos intercepciones, incluida una devolución de 99 yardas para touchdown como novato.

Fue un colaborador clave para Filadelfia en equipos especiales durante sus tres temporadas y participó en el 76% de las jugadas de esa unidad el año pasado.

___

FUENTE: AP

Notas relacionadas
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

EEUU descarta intervención militar en Cuba y se prepara ante posible éxodo masivo de migrantes

EEUU descarta intervención militar en Cuba y se prepara ante posible éxodo masivo de migrantes

Irán ejecuta a joven campeón de lucha Saleh Mohammadi y desata condena internacional por represión

Irán ejecuta a joven campeón de lucha Saleh Mohammadi y desata condena internacional por represión

Protestas estallan en La Habana: vecinos bloquean calles y desafían presencia policial en Santos Suárez

Protestas estallan en La Habana: vecinos bloquean calles y desafían presencia policial en Santos Suárez

Administración TRUMP prohíbe envío de petróleo ruso a Cuba y endurece presión energética sobre el régimen

Administración TRUMP prohíbe envío de petróleo ruso a Cuba y endurece presión energética sobre el régimen

Administración TRUMP deporta a 117 migrantes cubanos a La Habana y aumenta presión migratoria en 2026
Administración TRUMP deporta a 117 migrantes cubanos a La Habana y aumenta presión migratoria en 2026

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

