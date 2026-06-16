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Fuente AP: Payne, ídolo viral del Mundial, ficha para Olimpia de Paraguay

DALLAS (AP) — De fenómeno viral a flamante fichaje del fútbol sudamericano.

Tim Payne (2), de Nueva Zelanda, disputa el balón con Mehdi Ghayedi, de Irán, en un partido del Grupo G del Mundial en Inglewood, California, lunes 15 de junio, 2026. (AP Foto/Andre Penner)
Tim Payne (2), de Nueva Zelanda, disputa el balón con Mehdi Ghayedi, de Irán, en un partido del Grupo G del Mundial en Inglewood, California, lunes 15 de junio, 2026. (AP Foto/Andre Penner) AP

Tim Payne, el otrora ignoto defensor de Nueva Zelanda, se ha convertido en una celebridad de las redes sociales en cuestión de semanas gracias a una original campaña orquestada por un popular influencer argentino. Tras captar la atención de varias marcas, el futbolista dará un impensado salto en su carrera después del Mundial.

Payne, de 38 años, dejará el Wellington Phoenix Football Club de su país para jugar en Olimpia de Paraguay, un equipo de larga tradición en el fútbol sudamericano y flamante campeón de la última liga local.

La información fue confirmada a The Associated Press por una persona con conocimiento de las negociaciones. El persona pidió reserva de identidad porque el club paraguayo todavía no ha hecho oficial el fichaje.

No obstante, el Decano hizo una sugestiva publicación este martes en sus redes sociales con la bandera neocelandesa y el emoticón del músculo, que simboliza fuerza.

La fuente no reveló los términos del contrato con Payne ni la extensión.

El Scarso, un influencer de fútbol también conocido como Valen Scarsini, identificó a Payne como el jugador menos conocido del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá basándose en su escaso número de seguidores en redes sociales.

“Tenemos que empezar a hacer videos alimentando la leyenda de Tim Payne. Si tienen el álbum (de estampas) del Mundial, suban una foto con su estampa. El objetivo es ver cuánta gente conoce a Tim Payne antes de que empiece el Mundial”, arengó el influencer a sus miles de seguidores.

Desde esa solicitud, Payne pasó de tener poco menos de 5.000 seguidores en Instagram a superar los 5 millones, lo que lo convirtió en una sensación viral que despertó la atención de varios auspiciantes.

No conforme con el éxito de su movida, el Scarso logró que una conocida marca de comidas rápidas estadounidense diseñara un vaso con la imagen de Payne en la campaña de leyendas del Mundial.

“Que surrealista es la vida”, expresó el influencer argentino tras conocerse que Payne continuará su carrera en Olimpia.

Payne fue titular en el empate de Nueva Zelanda 2-2 ante Irán el lunes en su debut por el Grupo G. Los All Whites nunca han ganado un partido en tres participaciones.

Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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