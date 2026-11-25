Compartir en:









ARCHIVO - El dominicano Gary Sánchez, de los Cerveceros de Milwaukee, corre en el segundo juego de la serie divisional de la Liga Nacional, el 4 de octubre de 2026 (AP Foto/Kayla Wolf, archivo) AP

Sánchez, quien bateó para .209 esta temporada con los Cerveceros de Milwaukee, campeones de la Serie Mundial, podría ganar hasta 6,5 millones de dólares, según la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los Marlins aún no habían anunciado oficialmente el convenio.

Se trata de la primera incorporación conocida de un agente libre que realizan los Marlins en este receso previo a la campaña próxima. Sánchez, que cumplirá 34 años la próxima semana, probablemente llegará a la temporada 2027 como suplente del receptor titular Joe Mack.

Miami se convertirá en la séptima franquicia de Sánchez, tras sus etapas con los Cerveceros, los Mets de Nueva York, Baltimore, San Diego, Minnesota y los Yankees de Nueva York —el equipo con el que debutó en las Grandes Ligas, cuando parecía destinado al estrellato.

Sánchez fue elegido al Juego de Estrellas en dos ocasiones durante su paso por los Yankees, con un promedio de bateo de .247 y 105 jonrones entre 2016 y 2019.

Desde entonces ha conectado un total de 96 cuadrangulares, y su promedio en ese lapso cayó a .205.

Los Cerveceros rechazaron a principios de este mes una opción mutua de 8,5 millones de dólares sobre Sánchez. Recibirá una compensación de 250.000 dólares como parte de un contrato de un año que garantiza 1,75 millones de dólares.

___ Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP