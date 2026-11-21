El Centro Nacional de Información Criminal (NCIC, por sus siglas en inglés) es una base de datos informatizada de información de justicia penal que está disponible para agencias policiales locales, estatales y federales e incluye registros sobre fugitivos, personas desaparecidas, datos de antecedentes penales, bienes robados y otros temas.

El FBI declinó hacer comentarios el sábado sobre el aparente hackeo, que fue reportado primero por CNN y confirmado a The Associated Press por una persona familiarizada con el asunto que no estaba autorizada a hablar con su nombre y habló bajo condición de anonimato.

Por el momento se desconoce el alcance del problema.

“Acabamos de enterarnos y diré que no es bueno”, respondió el presidente Donald Trump el sábado en una entrevista con Fox News Channel al ser consultado sobre el asunto.

La noticia de que el NCIC fue un objetivo de hackers surge en un momento en que el país enfrenta una serie de interrupciones digitales en el gobierno y el sector privado que, de acuerdo con funcionarios de Trump, fueron causadas por esfuerzos rutinarios para actualizar sistemas informáticos y corregir vulnerabilidades, en lugar de un ciberataque. Hasta el momento no hay indicios de que el incidente del FBI esté relacionado con esas interrupciones.

Históricamente, la agencia ha sido un objetivo frecuente de hackers.

En septiembre, por ejemplo, el FBI indicó que estaba investigando un hackeo de su sitio web del portal de empleo luego que un grupo de hackers criminales conocido como ShinyHunters afirmara que había obtenido un enorme conjunto de datos sobre empleados de la agencia y solicitantes.

Y en marzo, el FBI reveló que estaba indagando “actividades sospechosas” en un sistema interno que contiene información sensible relacionada con operaciones de vigilancia e investigaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP