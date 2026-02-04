Fuego israelí mata a 17 en Gaza y disparos de insurgentes hieren a soldado de Israel

Fueron las últimas muertes palestinas desde la entrada en vigor de un alto el fuego —interrumpido por ataques mortales israelíes— el 10 de octubre de 2025.
DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — El fuego israelí en la Franja de Gaza se cobró la vida de al menos a 17 palestinos, la mayoría mujeres y niños, dijeron el miércoles funcionarios hospitalarios. Israel, por su parte, reportó que disparos de insurgentes causaron lesiones a uno de sus soldados.
Más de 530 palestinos han muerto por fuego israelí desde que entró en vigor el acuerdo, según el Ministerio de Salud gazatí.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
