Fuego israelí mata a 17 en Gaza y disparos de insurgentes hieren a soldado de Israel

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — El fuego israelí en la Franja de Gaza se cobró la vida de al menos a 17 palestinos, la mayoría mujeres y niños, dijeron el miércoles funcionarios hospitalarios. Israel, por su parte, reportó que disparos de insurgentes causaron lesiones a uno de sus soldados.