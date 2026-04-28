Frelick acaba con sequía de jonrones de los Cerveceros en paliza 13-2 a Diamondbacks

Compartir en:









Sal Frelick de los Cerveceros de Milwaukee, a la derecha, celebra con David Hamilton tras conectar un jonrón solitario durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Diamondbacks de Arizona, el martes 28 de abril de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Milwaukee abrió el juego al anotar ocho carreras en la sexta entrada ante el relevista Andrew Hoffmann, cuyo promedio de carreras limpias permitidas subió de 2,38 a 8,49.

El venezolano Ildemaro Vargas, de Arizona, pegó un sencillo en la octava entrada y ha conectado de hit en los 21 juegos que ha disputado esta temporada. Vargas tiene una racha de 24 juegos bateando de hit si se incluyen sus últimos tres partidos de 2025.

Vargas ha igualado la cuarta racha de hits más larga en una sola temporada en la historia de los Diamondbacks.

Chad Patrick (2-1) solo permitió un hit en cinco entradas, aunque también otorgó cinco boletos.

El juego se descontroló en la sexta, cuando los primeros ocho bateadores de Milwaukee se embasaron con siete sencillos y una base por bolas. William Contreras y Jake Bauers conectaron cada uno un sencillo de dos carreras en esa entrada.

Jake Woodford lanzó las últimas tres entradas para conseguir su primer salvamento.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP