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Freiburg pierde ante Hamburger en la Bundesliga antes de la final de la Liga Europa

Dos goles de Igor Matanovic no fueron suficientes para evitar que el finalista de la Liga Europa, Freiburg, perdiera 3-2 ante Hamburger SV en la Bundesliga el domingo.

Luka Vuskovic del Hamburg celebra tras anotar en el encuentro ante el Freiburg en la Bundesliga el domingo 10 de mayo del 2026. (Marcus Brandt/dpa via AP)
Luka Vuskovic del Hamburg celebra tras anotar en el encuentro ante el Freiburg en la Bundesliga el domingo 10 de mayo del 2026. (Marcus Brandt/dpa via AP) AP

Bakery Jatta abrió el marcador para Hamburgo cuando quedó sin marca, pero Matanovic pronto igualó para Freiburg. Los goles de Luka Vušković y Fabio Baldé devolvieron el control a Hamburgo en la segunda mitad, y el cabezazo de Matanović en el minuto 87 resultó ser solo un tanto de consuelo para Freiburg.

La derrota supone un golpe para las aspiraciones del Freiburg, séptimo clasificado, de lograr la clasificación a la Conference League a través de la Bundesliga. Freiburg aún podría terminar en la Liga de Campeones con una victoria sobre Aston Villa en la final de la Liga Europa el 20 de mayo. Hamburgo sube un puesto hasta el 11.º.

Más tarde, el colista Heidenheim enfrenta a Colonia y necesita al menos un punto para mantener vivas sus esperanzas de evitar el descenso.

El entrenador de Heidenheim, Frank Schmidt, lleva 19 años al mando, supervisando el ascenso desde la cuarta categoría regional e incluso una campaña europea en la Conference League la temporada pasada. Aún no ha experimentado un descenso.

Los dos últimos equipos descienden automáticamente y el equipo que termine 16.º disputa una eliminatoria de ascenso-descenso a doble partido contra un equipo de la segunda división.

También el domingo, la entrenadora pionera Marie-Louise Eta y su equipo, el Unión de Berlín, se miden al Mainz. Union sigue sin ganar mientras Eta afronta su cuarto partido al frente como la primera entrenadora principal en las cinco grandes ligas masculinas de Europa. El Unión, que está a salvo del descenso, busca apoyarse en el empate de la semana pasada ante Colonia.

El interinato de Eta como entrenadora principal, previsto para cinco partidos, debe terminar la próxima semana, cuando el Unión reciba a Augsburg en su último partido de la temporada y ya aceptó hacerse cargo del equipo femenino del Unión la próxima temporada.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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