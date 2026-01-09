americateve

Frankfurt y Dortmund comparten puntos en emocionante empate de la Bundesliga

FRANCFÓRT, Alemania (AP) — El Borussia Dortmund, en segundo lugar de la tabla, cedió dos veces la ventaja y se enfilaba a lo que parecía una derrota por un gol en el tiempo de descuento, pero empató en el último minuto para terminar 3-3 en su visita al Eintracht Frankfurt en un emocionante choque de la Bundesliga el viernes.

Fabio Silva, del Borussia Dortmund, remata de forma espectacular durante el partido de fútbol de la Bundesliga frente al Eintracht Frankfurt, el viernes 9 de enero de 2026, en Francfórt, Alemania, (AP Foto/Michael Probst)
El primer partido de liga de 2026 fue un aviso cautivador para el fútbol alemán, pero ambos equipos lamentarán su incapacidad para mantener una ventaja.

El empate dejó al Dortmund en segundo lugar, ocho puntos detrás del líder Bayern Múnich y cuatro por encima del Bayer Leverkusen y Leipzig. Los tres tienen un partido pendiente.

El Frankfurt perdió la oportunidad de avanzar a la quinta posición y se mantuvo en la séptima, igualado en puntos con el Stuttgart.

El partido comenzó de manera prometedora para el visitante con Maximilian Beier rematando de lado un centro de Julian Ryerson desde el flanco derecho después de diez minutos.

Pero en una noche fría en el Deutsche Bank Park, los aficionados locales se calentaron con la reacción de su equipo. Can Uzun igualó desde el punto de penalti después de que se considerara que Serhou Guirassy había cometido falta sobre Robin Koch.

El Dortmund tomó la delantera nuevamente a mitad del segundo tiempo cuando un disparo desviado de Felix Nmecha se coló por el poste lejano.

Y el Frankfurt respondió tres minutos después. Un pase que rompió la defensa de Arnaud Kalimuendo envió a Younes Ebnoutalib hacia el gol y mantuvo la calma para enviar el balón superando a Gregor Kobel.

El Frankfurt tomó la delantera por primera vez en el segundo minuto del tiempo de descuento cuando Mahmoud Dahoud lanzó un disparo, pero cuatro minutos después Carney Chukwuemeka empujó un balón suelto casi con el último toque del partido.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

