Francisco Lindor gana el Premio Roberto Clemente por labor humanitaria

Francisco Lindor, torpedero de los Mets de Nueva York y ganador del Premio Roberto Clement, saluda al ser presentado durante un evento de Boys & Girls Clubs de Tampa Bay, el lunes 26 de octubre de 2026, en Pinellas Park, Florida. (AP Foto/Chris Urso) AP

El astro de los Mets de Nueva York iba a recibir el galardón la noche del lunes previo al tercer juego de la Serie Mundial entre los Cerveceros de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay en St. Petersburg, Florida.

Cinco veces All-Star se convirtió en el quinto galardonado de ascendencia puertorriqueña en recibir el premio, después de Edgar Martínez (2004), Carlos Delgado (2006), Carlos Beltrán (2013) y Yadier Molina (2018).

“Han hecho cosas grandes por el béisbol y también están ahí. Y afuera del terreno son gente que ha bendecido a muchas personas", dijo Lindor. "Me llena de mucho orgullo poder estar junto a ellos. Son gente que yo crecí viendo en la televisión y tratando de ser como ellos”, dijo Lindor sobre sus compatriotas.

Lindor y su esposa, Katia, han trabajado con Children’s Miracle Network Hospitals; la Fundación SEEN, un grupo de defensa de las personas con discapacidad; Special Olympics Florida; y Boys & Girls Clubs of America.

Donó a las labores de ayuda en Puerto Rico tras los huracanes María y Fiona, restauró instalaciones deportivas en su ciudad natal de Caguas y aportó más de 1 millón de dólares para construir el Lindor Hall en la Montverde Academy, una escuela de la que se graduó en Monteverde, Florida.

También puso en marcha una iniciativa de desarrollo de liderazgo para estudiantes del programa de medicina deportiva en la escuela secundaria Bayside en Nueva York; y financió mochilas y útiles escolares en Queens, el distrito de la ciudad de Nueva York donde se encuentra el Citi Field de los Mets.

Clemente fue un All-Star en 15 ocasiones, oriundo de Puerto Rico, que murió en un accidente aéreo en la víspera de Año Nuevo de 1972 mientras intentaba entregar suministros a víctimas de un terremoto en Nicaragua. El premio se otorga anualmente a un jugador de las Grandes Ligas que representa este deporte por su carácter, participación comunitaria, filantropía y contribuciones positivas dentro y fuera del terreno de juego.

“Se siente superbrutal decir que mi nombre está en la lista de Clemente, y estar alrededor de los grandes de Puerto Rico, de los inmortales de Puerto Rico", afirmó Lindor. "Espero que la gente en Puerto Rico lo vea como que uno de los nuestros sigue poniendo el nombre de nosotros en alto”,

“Y no solo poniendo el nombre de nosotros en alto en el terreno, sino afuera también, impactando a las comunidades", añadió.

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FUENTE: AP